10 maiores salários de jogadores de futebol em 2022

Saiba quem é o jogador com o maior salário em 2022. Foto: Reprodução C. Gavelle / PSG

Jogadores de futebol mobilizam fortunas todos os anos. Seja com salários, bônus ou patrocínios, a conta bancária dos astros só aumenta. Em 2022, Mbappé, Lionel Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo não só dominaram os jornais como ganharam fortunas dentro e fora de campo na temporada.

Mansões, roupas de marcas, carros de luxo e festas estão no dia a dia dos jogadores de futebol. Isso porque o salário que os astros recebem por mês são altos valores e, por isso, o estilo de vida torna-se ainda mais luxuoso.

É fato que marcar gols, ter uma boa campanha em campo, dar assistências nos jogos, levar o seu time para a final e ganhar títulos na temporada contribuem para valorizar o jogador em questão. Em 2022, a Argentina tornou-se campeã na Copa do Mundo do Catar, fazendo com que Lionel Messi e os outros dez jogadores do time titular sejam valorizados no mercado.

Mas quem é o atleta que mais faturou?

Confira os valores dos maiores salários de jogadores de futebol em 2022 de acordo com o jornal francês L'Equipe e quanto cada atleta ganhou, de acordo com o levantamento da revista Forbes.

1 - Kylian Mbappé é o mais bem pago dos jogadores

Astro do PSG e principal jogador da Seleção da França, Mbappé também é dono do maior salário da temporada no futebol. Preterido pelo Real Madrid, o francês optou por renovar o contrato com o Paris até junho de 2025.

Com a renovação de contrato, Mbappé ultrapassou Neymar na lista de jogadores mais bem pagos em 2022 no mundo do futebol.

Segundo o jornal francês Le Parisien, os valores do contrato passam de R$ 3 bilhões, enquanto o salário do atacante é de 72 milhões de euros por ano, aproximadamente R$ 405 milhões. Por mês, é o mesmo que 33 milhões de reais. O Le Parisiense também informou que Mbappé tem bônus em seu contrato em 180 milhões de euros e outros em cada janela de transferência, por diferentes valores.

Segundo a revista Forbes, Mbappé embolsou no ano de 2022 o total de 128 milhões de dólares, ou 676 milhões na cotação do real em dezembro, sendo 110 milhões em campo e 18 fora dele.

2 - Neymar é o brasileiro que mais ganha

O segundo lugar na lista de jogadores mais bem pagos fica com Neymar, o melhor jogador brasileiro no mundo da atualidade. Ele também representa o camisa 10 da Seleção Brasileira.

Vestindo as cores do PSG desde 2018, quando transferiu-se do Barcelona para a França, Neymar fatura uma bagatela no valor de 49 milhões de euros anualmente, o mesmo que 275 milhões, segundo o L'Equipe.

Na lista da Forbes de jogadores que mais faturaram em 2022, Neymar está em quarto lugar com 87 milhões de dólares (R$ 459 milhões), sendo 55 milhões em campo e 32 fora dele.

3 - Messi, campeão do mundo com Argentina, é terceiro na lista

Em 18 de dezembro de 2022, no Catar, Lionel Messi conquistou o seu primeiro troféu importante com a seleção da Argentina, o terceiro título mundial do país sul-americano na Copa do Mundo do Catar.

O salário de Messi anualmente no PSG chega à 40,5 milhões de euros por ano, segundo o L'Equipe, sendo aproximadamente 227 milhões de reais na cotação de dezembro em 2022.

Na lista da Forbes de jogadores que mais ganharam dinheiro este ano, Messi aparece em segundo lugar com o total de US$ 120 milhões (634 milhões de reais).

Fora dos gramados, Messi coleciona 410 milhões de seguidores no Instagram, além de ter a foto mais curtida de toda a rede social com 73 milhões.

4 - Cristiano Ronaldo está na lista de maiores salários de jogadores em 2022

Ídolo de Portugal, responsável por um título da Eurocopa e uma Liga das Nações, Cristiano Ronaldo é dono de cinco Bolas de Ouro e também do quarto maior salário de futebol em 2022, segundo o jornal L'Equipe.

Enquanto jogador do Manchester United, Cristiano embolsou anualmente o valor de 31,6 milhões de euros, o mesmo que R$ 177 milhões. Porém, durante a Copa do Mundo, o astro português foi desligado do clube inglês por declarações polêmicas sobre a diretoria do Manchester.

Na temporada, Cristiano ganhou 100 milhões de dólares (528 milhões de reais) dentro e fora de campo, sendo o terceiro atleta mais bem pago no futebol pela lista da Forbes.

5 - Iniesta, ex-Barcelona, aparece em quinto lugar

Aos 38 anos, Iniesta decidiu traçar novos rumos em sua carreira como jogador de futebol. Deixou o Barcelona em 2018 para jogar no Japão, no Vissel Kobe.

Em maio de 2021, Iniesta renovou o seu contrato com o clube japonês e, consequentemente, os seus valores aumentaram. Segundo o L'Equipe, o salário do craque espanhol é de 31 milhões de euros ao ano, o mesmo que 174 milhões de reais.

O campeão do mundo em 2010 com a Espanha também está na lista da Forbes. Segundo a revista, Iniesta faturou no ano a bagatela de 30 milhões de dólares (158 milhões de reais).

6 - Joia norueguesa Haaland é jogador mais bem pago

Desde que deixou o Borussia Dortmund para seguir carreira no Manchester City, Haaland viu as suas cifras no banco crescerem. Por isso, integra em sexto lugar a lista de maiores salários de jogadores de futebol em 2022.

O L'Equipe informou que o salário de Erling Haaland é de 30,7 milhões de euros por ano, ou R$ 172 milhões de acordo com a cotação de dezembro de 2022. O jogador é peça chave no ataque do clube e, com incrível faro para gols, vê o seu valor de mercado só aumentar.

Na lista da Forbes, Haaland teve o ganho total no ano de 39 milhões de dólares (206,177 milhões).

7 - Eden Hazard está na lista dos maiores salários de jogadores em 2022

O belga Eden Hazard até tentou levar a Bélgica para a final da Copa do Mundo, mas o elenco não passou da fase de grupos surpreendemtente.

Porém, Hazard conseguiu entrar para a lista de maiores salários de jogadores em 2022 ao vestir a camisa do Real Madrid. De acordo com o jornal L'Equipe, o atacante fatura 30 milhões de euros ao ano, o mesmo que 168 milhões de reais.

Aos 31 anos, Eden também está na lista de jogadores de futebol mais bem pagos em 2022, com o total de 31 milhões de dólares (163 milhões de reais). Os valores incluem patrocínios, cotas e bônus no contrato, além de ser a capa do videogame FIFA 20 da EA Sports.

8 - Salah também é jogador mais bem pago do mundo

Integrante da lista de melhores jogadores do mundo em 2022, Mohamed Salah, ídolo do Liverpool e nacional do Egito, também tem um dos maiores salários da temporada.

Segundo o L'Equipe, Salah fatura todos os anos o valor de 24,8 milhões de euros, o mesmo que R$ 139 milhões na cotação desde mês.

O que impressiona é que Mohamed também está na lista da Forbes, sob o valor de 53 milhões de dólares (280 milhões de reais), sendo o quinto jogador mais bem pago do mundo em 2022.

9 - De Bruyne tem salário astronômico

Peça chave no meio de campo do Manchester City, o belga Kevin De Bruyne fatura por ano 24,7 milhões de euros, segundo o jornal L'Equipe.

De Bruyne é o nono jogador mais bem pago da temporada 2022 no futebol, ganhando anualmente o mesmo que 138 milhões de reais. Porém, os altos números envolvendo o jogador não param por aí.

De acordo com a lista da Forbes, o meia ganhou na temporada o total de US$ 29 milhões (R$ 153 milhões), sendo 25 dentro de campo com bônus, salários e contratos, e 25 fora dele com patrocínios, cotas e muito mais.

10 - Benzema, francês, tem alto salário no Real Madrid

Responsável por levar o Real Madrid até a final da Champions League na temporada e conquistar o título ao lado de Vinícius Junior, Modric e Toni Kroos, Karim Benzema é o décimo atleta com o melhor salário de acordo com o jornal francês L'Equipe.

Karim recebe por ano 24 milhões de euros, o mesmo que 135 milhões de reais na cotação de dezembro de 2022. Na lista da Forbes, Benzema não marca presença, mas com certeza viu o seu valor de mercado crescer.

Na temporada 2022, após conquistar a Champions League, Benzema ganhou a Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira.

