Córdoba x Sevilla: onde assistir a Copa do Rei ao vivo – 01/12

Pela primeira fase da Copa do Rei, as equipes Córdoba x Sevilla se enfrentam nesta quarta-feira, 01/12, a partir das 15h (horário de Brasília) no Estadio Nuevo Arcángel. Quem vencer garante vaga para a próxima fase. Confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Córdoba x Sevilla: O confronto entre Córdoba e Sevilla terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estadio Nuevo Arcángel, cidade de Córdova, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Córdoba disputa neste momento a quarta divisão do Campeonato Espanhol, ou seja, se vencer o confronto desta quarta-feira, vai fazer história em sua trajetória pelo futebol e também na competição. Além disso, promete contar com a força de sua torcida em casa para forçar os jogadores a darem o seu melhor nos gramados.

Enquanto isso, o Sevilla faz uma belíssima temporada na primeira divisão do Campeonato Espanhol este ano, ocupando a quarta posição com 28 pontos, colecionando oito vitórias, quatro empates e duas derrotas somente na competição. No jogo de hoje, é o favorito a vencer, mas pode entrar em campo sem os titulares.

Escalações de Córdoba x Sevilla:

CÓRDOBA: Marím; Jiménez, Alonso, Cruz, Ruiz; Puga, Arranz, Flores, Redondo; Bouzaidi, Fuentes

SEVILLA: Bono; Acuña, Diego Carlos, Montiel, Rekik; Oscar Rodríguez, Torres, Delaney; Idrissi, Mir, Gómez

