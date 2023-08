Corinthians e Newell’s Old Boys jogo de volta será dia 8 pela na Sul-Americana

O Corinthians segue vivo na nas oitavas da Sul-Americana 2023 após ganhar de 2 x 1 na partida de ida, mas agora tem o jogo de volta contra os argentinos Newell’s Old Boys às 21h30 da próxima terça-feira. Veja a data do jogo e tudo sobre a transmissão.

Quando vai ser o jogo do Corinthians nas oitavas da Sul-Americana

O próximo jogo do Corinthians será contra o Newell’s Old Boys no dia 8 de agosto, terça-feira, no Estádio Marcelo Bielsa. A Copa Sul-Americana de 2023 é transmitida pelo SBT, Star+ e Paramount+, no streaming, e ESPN, na TV fechada.

Como ganhou no primeiro jogo, o Corinthians está na frente com um gol e mesmo que a disputa fique no zero a zero o Timão estará classificado.

As quartas de final serão disputadas de 23 a 30 de agosto, enquanto as semifinais vão de 27 de setembro a 4 de outubro. A final do torneio está marcado para 28 de outubro.

Corinthians x Newell’s Old Boys | oitavas da Sul-Americana 2023

8/8 - NOB x Corinthians - 21:30 - Estádio Marcelo Bielsa

Próximos jogos da Sul-Americana 2023

Os jogos de volta já estão definidos e devem ocorrer ainda no mês agosto. Os brasileiros Corinthians, América-MG, São Paulo, Fortaleza, Goiás e Red Bull Bragantino estão classificados.

Veja os confrontos das oitavas de final

1) Estudiantes-ARG x Goiás - 09/8 | 19 horas

2) Corinthians x Newell’s Old Boys-ARG - 08/8 | 19 horas

3) América-MG x Red Bull Bragantino - 10/8 | 21 horas

4) Emelec-EQU x Defensa y Justicia-ARG - 08/8 | 21 horas

5) Botafogo x Guaraní-PAR - 09/8 | 19 horas

6) Ñublense-CHI x LDU Quito-EQU - 10/8 | 21 horas

7) Ind. Medellín-COL ou San Lorenzo-ARG x São Paulo - 10/8 | 19 horas

8) Libertad-PAR ou Tigre-ARG x Fortaleza - 08/8 | 19 horas

