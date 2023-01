Corinthians e São Paulo: histórico de confronto e quem mais venceu

Saiba quem é o maior vencedor do clássico Majestoso entre as equipes de Corinthians e São Paulo

No futebol brasileiro, a rivalidade entre Corinthians e São Paulo transforma o jogo dentro de campo em um dos melhores clássicos. Chamado de Majestoso, cada nova disputa é um desafio para as equipes, não importa qual seja a ocasião ou até mesmo o campeonato. Mas quem tem mais vitórias entre os dois? Confira os principais números.

Quem tem mais vitórias no clássico Corinthians e São Paulo?

O clássico Majestoso reuniu Corinthians e São Paulo em 354 partidas, com vantagem do alvinegro com 131 vitórias, além de 114 empates e 109 triunfos ao tricolor, segundo dados do portal Meu Timão.

O duelo entre as equipes paulistas é disputado desde 1930, quando se enfrentaram pela primeira vez no Campeonato Paulista naquele ano. Por 2 x 1, o Timão levou a melhor na Fazendinha, na cidade de São Paulo.

Os duelos entre os dois times aconteceram no Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, amistosos e Campeonato Brasileiro.

Quem tem mais gols entre Corinthians e São Paulo?

O Corinthians é quem leva vantagem no quesito gols com 502 diante de 476 do São Paulo, de acordo com dados do portal Meu Timão. No total, são 978 gols no Majestoso entre Corinthians e São Paulo, com a média de 2.76 por partida.

Cada time tem a sua partida para chamar de maior goleada na história do clássico. Em 10 de setembro de 1993, o São Paulo venceu o Corinthians por 6 a 1. Por outro lado, o Timão respondeu com o mesmo placar em 22 de novembro de 2015, no Campeonato Brasileiro.

RELACIONADO: Qual time tem mais Paulistão? Ranking de campeões até hoje

Quem venceu mais no Campeonato Paulista?

O Corinthians é quem mais venceu no Campeonato Paulista no clássico Majestoso, onde em 187 partidas levou a melhor em 67 vezes, além dos 60 empates e 60 triunfos para o lado do São Paulo, de acordo com dados do portal Meu Timão.

No quesito gols entretanto é o elenco tricolor quem leva a melhor, com 252 gols marcados e 245 para o Tricolor.

Os times criaram a rivalidade no estadual, já que era a principai competição em temporadas passadas.

Quem tem mais vitórias no Estádio do Morumbi?

O Morumbi é a casa do São Paulo, mas é o Corinthians quem acumula mais vitórias no Majestoso. De acordo com os dados do portal Meu Timão, o alvinegro tem 50 triunfos diante de 60 empates e 43 vitórias para o São Paulo. No total são 153 partidas já disputadas entre Corinthians e São Paulo na cidade.

A primeira partida no Estádio do Morumbi aconteceu em 1962, no Troféu Lourenço Fló Junior. O Corinthians levou a melhor por 2 a 1.

Nos gols, os números são de 171 marcações para o Corinthians e 170 ao São Paulo.

Histórico na Neo Química Arena - Corinthians e São Paulo

Enquanto isso, nos duelos do Majestoso dentro da Neo Química Arena, a casa do time de Itaquera, é o Corinthians quem tem a vantagem em 16 partidas disputadas na história do clássico.

O Corinthians tem 10 vitórias, com seis empates e o São Paulo nunca venceu fora de casa, segundo os dados publicados pelo portal Meu Timão. O tabu permanece vivo até hoje.

No quesito gols, o Corinthians acumula 29 e o São Paulo 13 marcados. No entanto, como a Neo Química Arena é nova, os elencos se enfrentavam antes no Pacaembu.

