Corinthians x Grêmio: onde assistir final da Supercopa do Brasil Feminina

Chegou a hora de descobrir quem será a grande equipe campeã da Supercopa do Brasil Feminina. As equipes de Corinthians e Grêmio entram em campo neste domingo, 13/02, a partir das 10h30 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, na capital paulista, com transmissão pela Rede Globo para todo o país. Saiba onde e como assistir a final da Supercopa do Brasil Feminina.

Onde assistir a final da Supercopa do Brasil Feminina

A final da Supercopa do Brasil Feminina entre Corinthians e Grêmio vai passar na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (Pay-per-view) e GloboPlay (Serviço de Streaming), a partir das dez horas da manhã neste domingo.

A partida será transmitida para todos os estados do Brasil através da TV aberta, enquanto a emissora do canal pago também transmite apenas para os assinantes. O pay-per-view e também o streaming (www.globoplay.com) são outras opções.

Escalações de Corinthians x Grêmio

CORINTHIANS – Depois de conquistar os títulos do Paulistão, Brasileirão e Libertadores no ano passado, o Corinthians espera começar o novo ano com o pé direito garantindo o primeiro troféu na temporada. Na Supercopa, o elenco alvinegro venceu o Palmeiras na primeira fase e, depois, o Real Brasília nas semis.

Escalação do Corinthians: Kemelli; Katiuscia, Giovanna Campelo, Tarciane, Yasmim; Diany, Liana Salazar, Gabi Zanotti; Gabi Portillo, Tamires, Adriana.

Veja como foi o Corinthians na semifinal.

GRÊMIO – Do outro lado, o Grêmio não fez tanto sucesso na temporada passada como o seu adversário do jogo de hoje. Na final do Gaúcho, acabou derrotado pelo seu principal rival, o Internacional. Agora, disputa o seu primeiro título no ano de 2022 para, quem sabe, escrever um belo capítulo no futebol feminino.

Na Supercopa, venceu o Cruzeiro na primeira fase e o Flamengo nos pênaltis pelas semifinais.

Escalação do Grêmio hoje: Lorena; Lais, Patricia Maldaner, Tuani, Jéssica Soares; Tchula, Pri Back, Rafa Levis; Luany, Caty, Lais Estevam

Veja como foi o Grêmio na semifinal.

