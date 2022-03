Costa Rica x Estados Unidos: onde assistir ao vivo e horário hoje (30/03)

Costa Rica x Estados Unidos se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 22h05 (Horário de Brasília), no Estádio Nacional de Costa Rica, em San José, pela última rodada do octógono final das Eliminatórias da Concacaf. Confira a seguir os detalhes e onde assistir o jogo.

A equipe costarriquenha pode se classificar para a repescagem, enquanto os norte-americanos podem garantir a vaga hoje.

Onde assistir Costa Rica x Estados Unidos ao vivo

O jogo entre Costa Rica e Estados Unidos hoje vai ser transmitido no ESPN 4 e Star +, a partir das 22h05, no horário de Brasília.

O canal da ESPN 4 está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo. Para ter acesso, basta entrar em contato com a empresa que deseja e obter assim o canal.

A plataforma do Star + também transmite o jogo de hoje nas Eliminatórias. O streaming pode ser encontrado para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

+ 5 jogadores brasileiros que se deram mal no futebol europeu

Escalação de Costa Rica e Estados Unidos

Provável Costa Rica: Navas, Vargas, Waston, Fuller, Calvo, Oviedo, Borges, Tejeda, Martínez, Contreras e Campbell

Provável Estados Unidos: Steffen, Robinson, Antonee Robinson, Zimmerman, Moore, Musah, Adams, De La Torre, Arriola, Ferreira e Pulisic

Praticamente classificada na Copa do Mundo, a seleção dos Estados Unidos entra em campo nesta quarta-feira precisando do empate para carimbar o seu passaporte até o Mundial da FIFA em 2022. O elenco vem em segundo lugar no octógono final das Eliminatórias com 25 pontos, podendo perder a posição apenas para o México e, mesmo assim, continuar classificado.

Enquanto isso, a equipe da Costa Rica deve ficar com a vaga na repescagem para o Mundial, enfrentando a seleção representante da Oceania. Em quarto lugar com 22 pontos, o time ainda tem a possibilidade de se classificar de maneira direta se vencer os Estados Unidos, tirar a diferença no saldo de gols e torcer contra o México na rodada.

Jogos das Eliminatórias da Concacaf hoje

Quatro jogos serão realizados nesta quarta-feira, 30 de março, pela última rodada das Eliminatórias da Concacaf na temporada. Somente três seleções se garantem diretamente na Copa do Mundo, enquanto o quarto lugar disputa a repescagem.

Confira a seguir todos os jogos de hoje nas Eliminatórias.

Costa Rica x Estados Unidos – 22h05

Jamaica x Honduras – 22h05

México x El Salvador – 22h05

Panamá x Canadá – 22h05

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.