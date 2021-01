Cruzeiro x Operário (20/1): onde assistir e escalações da Série B

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Cruzeiro x Operário se enfrentam nesta quarta (20), às 21h30, na Arena Independência. Já sem chances de acesso, a Raposa joga para tentar liquidar suas chances de rebaixamento. Já os paranaenses, mesmo que remotas, ainda possuem chances de subirem para Série A.

Onde assistir Cruzeiro x Operário?

A partida terá transmissão da TV aberta, então pela Rede Globo, para o estado de Minas Gerais. No entanto, o SporTV transmite a partida na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano e Filipe Machado; Airton, Giovanni e William Pottker; Rafael Sobis.

Operário: Alex Silva, Reniê, Ricardo Silva e Fabiano; Leandro Vilela (Jiménez), Pedro Ken e Marcelo; Jean Carlo, Ricardo Bueno e Rafael Oller.

Jogos da 36ª rodada da Série B

Brasil de Pelotas 0 X 0 América-MG

Avaí 5 x 2 Juventude

CRB 5 x 1 Figueirense

Botafogo 1 x 3 CSA

Confiança 0 x 1 Sampaio Corrêa

Paraná 0 x 1 Cuiabá

Jogos de quarta – 20/1

Guarani x Vitória – 16h

Náutico x Oeste – 19h15

Cruzeiro x Operário – 21h30

Quinta – 21/1

Chapecoense x Ponte Preta – 17h45

Como as equipes chegam para o jogo?

Com uma temporada de fracassos, o Cruzeiro então já não tem mais chances de acesso. No entanto, o clube ainda possui possibilidades matemáticas de ser rebaixado, por isso, os três pontos são importantes, para confirmar a permanência da Raposa na Série B. Em 14º, com 44 pontos, os mineiros perderam os dois últimos jogos.

Já o Operário entra no jogo ainda com chances de acesso, mas a possibilidade é remota. Isso porque, em nono lugar, a equipe paranaense tem 51 pontos, e está a cinco do CSA, quarto colocado. Além disso, restam apenas duas rodadas, para o término da competição.