CSA x CRB: onde assistir clássico alagoano na Copa do Nordeste – 14/3

Domingo de clássico na Copa do Nordeste 2021. Isso porque CSA e CRB fazem o duelo alagoense na terceira rodada do torneio regional, nesta dia 14 de março, às 18h (horário de Brasília). Clubes se enfrentam no Estádio Rei Pelé, popularmente conhecido como Trapichão, em Maceió, Alagoas.

CSA x CRB: onde assistir ao vivo Copa do Nordeste?

Onde assistir CSA e CRB: Nordeste FC

O clássico alagoense não terá transmissão da tv aberta e nem da fechada. No entanto, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC. No entanto, o sistema de pay-per-view da plataforma da competição é paga, e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Como os clubes chegam para o jogo?

Sem vencer ainda na Copa do Nordeste 2021, o Azulão busca seu primeiro trinfo no torneio. Embora ainda não tenha conquistado os três pontos, o clube também não perdeu nenhum jogo. Isso porque nos dois jogos que realizou, saiu de campo com empate. Na primeira rodada, 1 a 1 com o Treze, no Rei Pelé. Já na partida seguinte, 2 a 2 diante do Confiança, no Estádio Barretão.

Já o Galo, ao contrário de seu rival, não empatou nenhum jogo até então. Das duas rodadas. o clube perdeu na estreia, mas venceu logo em seguida. Na primeira partida, os alagoenses sofreram revés para o Fortaleza, por 1 a 0. No entanto, recuperara-se na rodada posterior, vencendo o Sport por 2 a 0.

CSA x CRB: quem é freguês na Copa do Nordeste?

A partida de domingo (14), será a décima entre os clubes no torneio regional, e o equilíbrio marca o confronto. Isso porque são duas vitórias da equipe azulina, uma para os regatianos e seis empates. No histórico geral, o CRB leva vantagem com 185 triunfos, contra 154 do CSA, além de 169 empates.

Quem apita o clássico entre CSA e CRB?

A arbitragem para o confronto está definida. O potiguar Caio Max Augusto Vieira comanda o duelo, auxiliado por Caio Max Augusto Vieira será auxiliado Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima, todos do Rio Grande do Norte.

Quais os jogos da 3ª rodada da Copa do Nordeste?

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz

13/3

Vitória x Bahia – 16h

Altos x Ceará – 16h

Fortaleza x Treze – 18h15

ABC x Confiança – 18h15

Botafogo-PB x Sampaio Corrêa – 20h30

14/3

CSA x CRB – 18h

17/3

Sport x 4 de Julho – 18

