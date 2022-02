CSA x Floresta: onde assistir ao vivo a Copa do Nordeste online – 08/02

Chegou a hora do grande duelo entre CSA e Floresta. Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, as equipes se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), jogando no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela fase de grupos da competição. Confira a seguir onde assistir CSA x Floresta hoje.

Onde assistir CSA x Floresta

É possível assistir o jogo entre CSA e Floresta na Copa do Nordeste no Nordeste FC (Pay-per-view) com transmissão para assinantes de todo o Brasil no site, operadoras de TV e aplicativo a partir das nove e meia da noite.

A plataforma pode ser assinada através do site oficial da empresa (www.nordestefc.com.br), no aplicativo para smartphone e também por operadoras de assinatura como a Claro, Vivo, Tim e Sky, além do sócio torcedor dos clubes participantes da temporada.

CSA

Vindo de vitória no último sábado pelo clássico alagoano na competição estadual, o CSA promete entrar em campo nesta terça-feira com todo o gás necessário para conquistar mais uma vitória na Copa do Nordeste. Neste momento, pelo grupo A, aparece em terceiro lugar com 3 pontos.

FLORESTA

Com um empate e uma derrota na Copa do Nordeste, o elenco do Floresta se mantém em sétima posição no grupo B e, por isso, precisa do resultado positivo no confronto de hoje de qualquer maneira. Agora, deve colocar em campo os melhores jogadores do plantel para levar para casa os três pontos.

Escalações de CSA e Floresta

Para os anfitriões, Felipe Augusto e William são desfalques, enquanto os visitantes não tem baixas.

CSA: Marcelo Carné; Cedric, Wellington, Werley, Ernandes; Geovane, Gabriel, Marco Túlio; Lucas, Giva, Rodrigo Rodrigues.

FLORESTA: Marcão; Lito, Mailson, Alisson, Pedro Rosa; Jô, Dudu, Matheus Bahia; Igor Oliveira, Flávio Torres, Paulo Vyctor

