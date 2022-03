CSA x Sport: onde assistir na TV e horário da Copa do Nordeste 22/03

Nesta terça-feira, CSA e Sport entram em campo a partir das 21h35, pelas quartas de final da Copa do Nordeste em 2022, jogando no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Confira a seguir os detalhes da transmissão e onde assistir CSA x Sport ao vivo.

Se o empate persistir ao fim do tempo regular, a disputa de pênaltis será iniciada na partida em até 10 minutos após o apito do árbitro.

Onde assistir CSA x Sport

O jogo entre CSA e Sport hoje será transmitido no SBT e PPV do Nordeste FC, a partir das 21h35, pelo horário de Brasília.

A emissora do SBT vai transmitir a partida para os estados do Alagoas, Pernambuco e Paraíba de graça. Já a plataforma do Nordeste FC está disponível para assinatura no site oficial (www.nordestefc.com.br) e aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

+ Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste

Escalação de CSA e Sport

O elenco do CSA fez bonito na primeira fase da Copa do Nordeste. No grupo A, terminou em segundo lugar com o total de 14 pontos, ou seja, venceu quatro partidas, empatou outras duas e perdeu também duas. Por isso, promete se dedicar ao máximo no confronto desta terça-feira para chegar o mais longe possível na competição em busca do título.

Provável CSA: Marcelo Carné, Lucas Marques, Douglas, Marcel, Diego Renan, Giva, Cedric, William, Lucas Barcelos, Felipe Augusto e Dalberto

Enquanto isso, o Sport terminou a primeira fase em terceiro lugar no grupo A com 14 pontos, o mesmo número que o seu adversário no confronto desta terça-feira. Por isso, a partida promete ser completamente equilibrada, já que ambas as equipes tem o certo favoritismo e jogadores de qualidade no plantel.

Provável Sport: Maílson, Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander, William Oliveira, Luciano Juba, Bruno Matias, Denner, Jaderson e Búfalo

Relembre no vídeo a seguir os melhores momentos do último jogo.

Chaveamento da Copa do Nordeste 2022

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu todos os confrontos da Copa do Nordeste na última semana, com o fim da primeira fase da competição. Agora, os torcedores já conhecem cada um dos jogos que pintam o cenário da temporada.

Além disso, o caminho até a semifinal também está definido. Confira a seguir como as semifinais poderão ser:

Fortaleza/ Atlético BA x Botafogo PB/ Náutico

Ceará/ CRB x CSA/ Sport