Cuiabá x Sorriso: onde assistir ao jogo, horário e escalações – 19/02

Cuiabá x Sorriso entram em campo neste sábado, 19 de fevereiro, pela nona rodada do Campeonato Mato-Grossense com a bola rolando às 15h30 (Horário Local), no Estádio Eurico Gaspar Dutra, ou Dutrinha. A partida vai contar com transmissão ao vivo na TV Globo.

Onde assistir Cuiabá x Sorriso hoje

O jogo entre Cuiabá e Sorriso passará na Globo (Estado de Mato Grosso), a partir das 15h30 pelo Horário Local.

A partida do Campeonato Mato-Grossense só vai ter transmissão pela televisão aberta, ou seja, pela Rede Globo. Por isso, é necessário sintonizar o canal em sua cidade e acompanhar, válido apenas em Mato Grosso.

Escalação de Cuiabá x Sorriso

Cuiabá: Walter; Alan Empereur, Marllon, Igor, João Lucas; Rodriguinho, Rafael Gava, Alesson, Camilo; Éverton, Élton

Sorriso: João Guckurt; Silas, Guilherme, Alex, Filipe; Max, Cadu, Jorginho, Rubinho; Gta, Guilherme Cardeal

Como estão as equipes na temporada?

Pela primeira fase, o time do Cuiabá aparece em primeiro lugar com 18 pontos no Campeonato Mato-Grossense, tendo quatro pontos de vantagem diante do segundo colocado. Por isso, o grupo anfitrião promete colocar em campo os melhores jogadores para aumentar a diferença.

Enquanto isso, o Grêmio Sorriso aparece na lanterna da classificação com apenas 1 ponto, ou seja, deixa muito a desejar na competição este ano, ocupando a zona de rebaixamento. O grupo sequer ganhou uma partida até o momento, buscando o seu primeiro triunfo neste sábado quem sabe.

