Confira as fases da Copa do Mundo. Foto: Reprodução FIFA World Cup / DCI

Oito seleções disputam as quartas de final na Copa do Mundo, onde apenas quatro avançam para a próxima fase

Depois das quartas de final vem o que na Copa do Mundo do Catar 2022

A fase eliminatória da Copa do Mundo traz grandes desafios para as seleções. Entre as dezesseis classificadas da fase de grupos, apenas duas sobrevivem na última etapa da competição. Mas o que vem depois das quartas de final da Copa do Catar? Confira o chaveamento e saiba o que esperar.

Calendário da Copa do Mundo após as quartas de final

Depois das quartas de final na Copa do Mundo vem a semifinal, última etapa eliminatória antes da grande final entre as duas seleções.

A semifinal é que determinará quem vai para a final no dia 18 de dezembro, no Estádio Lusail, e quem disputará o terceiro lugar no sábado.

Assim como as fases anteriores, a semifinal também é jogada em partida única. Em caso de empate, a prorrogação dividida em dois tempos de 15 minutos terá início. Em caso de igualdade persistir no placar, a disputa de pênaltis será iniciada para definir quem segue na Copa do Mundo.

Na fase mata-mata não existe pontuação, assim como não tem classificação. O elenco que perder o seu jogo está fora da competição.

Jogos das quartas de final

Oito seleções jogam as quartas de final na Copa do Mundo. Entre elas, somente quatro avançam para as semifinais da Copa do Mundo.

Lembrando que se perder, está fora da competição. Saiba quais são os jogos das quartas.

Holanda x Argentina

Sexta-feira, 09/12 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Lusail

Croácia x Brasil

Sexta-feira, 09/12 às 12h (horário de Brasília)

Estádio Cidade da Educação

Marrocos/Espanha X Portugal/Suíça

Sábado, 10/12 às 12h (Horário de Brasília)

Estádio Al Thumama

Inglaterra x França

Sábado, 10/12 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Al Bayt

Seleções favoritas ao título da Copa

Brasil, Croácia, Holanda, Argentina, França e Inglaterra estão confirmadas nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Curiosamente, elas foram tidas como favoritas logo no início da competição.

A Seleção Brasileira busca o hexa. Com a vitória nas quartas de final vai jogar contra a Argentina, sua maior rival no futebol em todos os tempos. Aí, o resultado pode mostrar que uma das duas chegará a final com o favoritismo ao seu lado.

A Holanda não foi tão bem na fase de grupos da Copa do Mundo no Catar, mas terminou em primeiro lugar e venceu os Estados Unidos nas oitavas com extrema facilidade. A Laranja Mecânica busca o seu primeiro título.

Já a França, atual campeã, é outra favorita ao título deste ano. Com Mbappé artilheiro da competição, o grupo promete fazer de tudo para derrotar a Inglaterra, outra grande favorita ao troféu dourado.

Por outro lado, a Espanha também traz a sua torcida.

