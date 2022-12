Chaveamento das quartas de final: caminho até a grande final da Copa 2022

Saiba qual é o caminho das seleções nas quartas de final até a grande final na Copa do Mundo no Catar

Com o fim das oitavas de final, somente oito seleções sobrevivem na Copa do Mundo. A maior competição de futebol do planeta, sediada no Catar, se encaminha para as quartas onde as seleções jogam as fases eliminatórias na busca até a grande final. Confira o chaveamento das quartas de final e todos os detalhes da etapa.

Chaveamento das quartas de final na Copa do Mundo

Cada seleção já sabe qual caminho terá de trilhar para chegar até a grande final da Copa do Mundo no Catar, no dia 18 de dezembro.

Ao fim da fase de grupos, as dezesseis equipes se preparam para disputar as oitavas de final. Os oito ganhadores vão para as quartas, onde sobrevivem apenas quatro seleções. Assim, os vencedores jogarão a final e os perdedores terão a oportunidade de brigar pela medalha de bronze na Copa.

Confira o chaveamento das quartas de final e o caminho até a decisão da taça dourada.

OITAVAS DE FINAL:

Holanda 3 x 1 Estados Unidos

Argentina 2 x 1 Austrália

Japão 1 (1x3) 1 Croácia

Inglaterra 3 x 0 Senegal

França 3 x 1 Polônia

Brasil x Coreia do Sul

Terça-feira (6 de dezembro):

Marrocos x Espanha - 12h (Horário de Brasília) - Estádio Cidade da Educação

Portugal x Suíça - 16h (Horário de Brasília) - Estádio Lusail

QUARTAS DE FINAL:

Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022:

Holanda x Argentina - 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail

Croácia X Vencedor Brasil ou Coreia do Sul - 12h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação

Sábado, 10 de dezembro de 2022:

Vencedor Marrocos ou Espanha X Vencedor Portugal ou Suíça - 12h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama

Inglaterra x França - 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt

SEMIFINAL:

Terça-feira, 13 de dezembro:

Brasil ou Croácia X Argentina ou Holanda - 16h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail

Quarta-feira, 14 de dezembro:

Inglaterra ou França X Portugal/Marrocos ou Portugal/Suíça -16h (Horário de Brasília) no Estádio Al Bayt

TERCEIRO LUGAR:

Sábado, 17 de dezembro:

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2 - 12h (Horário de Brasília) - Estádio Internacional Khalifa

FINAL:

Domingo, 18 de dezembro:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 - 12h (Horário de Brasília) - Estádio Lusail

Final da Copa do Mundo no Catar

A final da Copa do Mundo no Catar será disputada em Doha, no Estádio Lusail, em 18 de dezembro de 2022. As duas seleções vencedoras nas semifinais entram em campo às 12h (Horário de Brasília).

O Lusail é o maior estádio do Catar, com capacidade para receber 88 mil torcedores. O formato da arena lembra uma tigela, mas a ideia principal é para lembrar a "fanar", uma espécie de vaso característico da idade de ouro da arte e artesanato árabe e islâmico.

O espaço foi inaugurado em 2021 após diferentes polêmicas envolvendo a construção dos estádios e as condições precárias dos trabalhadores. Além da final, o Lusal também seis jogos da fase de grupos, um das oitavas de final, quartas e a semifinal.

