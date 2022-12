Que horas é o jogo da Espanha hoje x Marrocos na Copa (06/12): transmissão das oitavas de final de graça

Seleções de Marrocos e Espanha se enfrentam nesta terça-feira, 06 de dezembro, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar

As oitavas de final na Copa do Mundo mostram o duelo entre Marrocos e Espanha nesta terça-feira, 6 de dezembro, direto do Estádio da Cidade da Educação na capital do Catar. A bola vai rolar às 12h (horário de Brasília) no jogo da Espanha hoje, onde quem vencer garante a classificação para as quartas. Onde assistir, escalações e todos os detalhes você confere no texto a seguir.

Hora do pontapé inicial no jogo da Espanha hoje

O primeiro chute no jogo da Espanha hoje x Marrocos está marcado para às 12h (horário de Brasília) na terça-feira, 6 de dezembro no local de 45 mil lugares do Estádio da Cidade da Educação.

Nos estados AC, AM, RO, RR, MT e MS a partida Espanha x Marrocos tem início 15h, no horário local.

No Catar, a partida vai ser realizada às 22h, horário local. O país está seis horas à frente do Brasil.

Em que canal de TV está jogo da Espanha hoje?

O jogo eliminatório entre Marrocos e Espanha será transmitido em direto pela Globo e SporTV, em todo o país ao vivo e de graça às 16h (horário de Brasília).

Os fãs da Copa do Mundo de 2022 no Brasil tem várias opções na transmissão ao vivo de jogos do torneio. O torcedor pode assistir todos os jogos na Rede Globo, parceiro oficial de transmissão em português no país.

O jogo Marrocos x Espanha será transmitido pela Globo, com narração de Gustavo Villani e comentários de Paulo Nunes, Ricardinho e Paulo César de Oliveira.

A emissora SporTV também exibe o jogo, mas com Everaldo Marques, Paulo César Vasconcellos, Tamires e Sandro Meira Ricci.

Como acompanhar Marrocos x Espanha no streaming

Os fãs que preferem usar streaming têm opções como GloboPlay, FIFA+ e GE.

Para aqueles que desejam assistir a transmissão da Rede Globo pelo celular, é só sintonizar o site ou aplicativo, se cadastrar com email e senha e assistir ao vivo. Não é preciso ser assinante. O site de notícias GE também retransmite as imagens. O FIFA+ também é de graça, necessário apenas se cadastrar.

Marrocos x Espanha

A Espanha venceu duas vezes e o Marrocos não ganhou nenhuma, com um empate de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. O duelo tem vantagem para os espanhóis na história do futebol.

Na fase de grupos da Copa de 2018, na Rússia, eles se enfrentaram, mas acabaram no empate por 2 a 2 em 25 de junho daquele ano.

Para a edição deste ano, Marrocos garante estar mais preparado. Venceu a Bélgica e o Canadá, mas empatou com a Croácia, líder do grupo F com sete pontos. Tem Hakimi, Amrabat, Ziyech, En-Nesyri e Boufal como protagonistas.

Já a Espanha conta com jovens para trazer o segundo título para casa. Pedri, Gavi, Ansu Fati, Nico Williams, Ferran Torres e Paul Torres são destaques. No grupo E os espanhóis venceram a Costa Rica, empatou com a Alemanha e perdeu o Japão. Ficou em segundo com quatro pontos.

Quando são os outros jogos das oitavas de final?

As equipes venceram o jogo das oitavas de final para garantir uma vaga nas quartas da Copa do Mundo. Oito se classificaram enquanto os outros voltam para a casa mais cedo.

Resta o jogo da Espanha, Marrocos, Portugal e Suíça.

Sábado, 3 de dezembro: Holanda 3 x 1 EUA

Sábado, 3 de dezembro: Argentina 2 x 1 Austrália

Domingo, 4 de dezembro: França 3 x 1 Polônia

Domingo, 4 de dezembro: Inglaterra 3 x 0 Senegal

Segunda-feira, 5 de dezembro: Japão 1 (1x3) 1 Croácia

Segunda-feira, 5 de dezembro: Brasil 4 x 1 Coreia do Sul

Terça-feira, 6 de dezembro: Marrocos x Espanha

Terça-feira, 6 de dezembro: Portugal x Suíça

