Deportivo Cali x Tolima: como assistir e horário do jogo hoje [6-4]

Deportivo Cali e Tolima se enfrentam nesta terça-feira (6), em disputa por uma vaga na fase grupos da Copa Sul-americana 2021. Logo depois de vencer o jogo de ida por 3 a 0, o Los Piajos estão muito próximos de garantir a classificação e só não avançam no torneio continental se sofrerem uma goleada. A bola rola às 21h30, no Estádio Coloso de Palmaseca. Veja como assistir o duelo ao vivo.

Como assistir Deportivo Cali e Tolima ao vivo?

A partida entre as equipes não terá transmissão da tv aberta no Brasil. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto entre Deportivo Cali e Tolima, pela CONMEBOL TV, canal pay-per-view da entidade organizadora da Copa Sul-americana. No entanto, o cliente que quiser assinar o pacote terá que desembolsar o valor de R$39,90 por mês.

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

Os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

Onde e quando será o jogo?

O Estádio Coloso de Palmaseca, em Palmira, na Colômbia, recebe o segundo jogo entre os colombianos Deportivo Cali e Tolima nesta Copa Sul-americana 2021. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), desta terça-feira, 6 de abril.

Os donos da casa precisam de um jogo perfeito para conseguirem a classificação para a fase de grupos do torneio. Após perderam a partida de ida por 3 a 0, o clube só avança na competição, em caso de vitória por quatro gols de diferença.

Por outro lado, os visitantes estão com a vaga praticamente encaminhada. Com o triunfo no primeiro jogo, o clube conseguiu criar uma margem de três gols de vantagem e jogam com a classificação muito próxima. Embora a definição do classificado esteja quase concreta, o jogo tem tudo para ser “quente”, visto que além da rivalidade entre os colombianos, nos dois últimos jogos entres clubes, ambos tiveram jogadores expulsos.

