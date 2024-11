Dia de derby: onde vai passar o jogo do Corinthians contra o Palmeiras

Corinthians e Palmeiras duelam nesta segunda-feira (4), no clássico pela 32ª rodada do Brasileirão. Saiba onde assistir ao vivo.

Nesta segunda-feira, 4 de novembro, Corinthians e Palmeiras se enfrentam em mais um clássico emocionante pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, e vale pela 32ª rodada do Brasileirão.

Onde assistir jogo do Corinthians x Palmeiras

A transmissão será pelo canal Sportv e Premiere, no sistema pay-per-view, para que os torcedores possam acompanhar ao vivo um dos maiores clássicos do futebol brasileiro.

Para os torcedores que já possuem o serviço em seu pacote de TV por assinatura, basta acessar o canal no horário de partida. Para quem não possui assinatura, é possível contratar o Premiere de forma avulsa e assistir à partida no Premiere Play, a plataforma de streaming do canal, que permite acesso via dispositivos móveis, smart TVs, tablets e computadores.

Nenhuma emissora de TV aberta fará a transmissão.

Confronto: Corinthians x Palmeiras

Data: Segunda-feira, 4 de novembro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Escalação provável

Histórico do Confronto Corinthians x Palmeiras

O Derby Paulista tem um histórico equilibrado, com confrontos que ficam para sempre na memória dos torcedores. Nos últimos anos, o Palmeiras obteve uma leve vantagem, mas o Corinthians sempre mostrou um adversário forte, principalmente quando joga em sua casa. A Neo Química Arena é um fator que pode ajudar o Timão a equilibrar o jogo e buscar uma vitória no meio à temporada irregular.

Curiosidades sobre o clássico

- Maior goleada: Em 1933, o Palmeiras venceu o Corinthians por 8 a 0, marcando a história do clássico.

- Equilíbrio no confronto: O Derby é conhecido pelo equilíbrio, com jogos muito disputados e placares apertados.

- 135 vitórias do Palmeiras: 135

- 129 vitórias do Corinthians

- 115 empate

- 527 gols do Palmeiras

- 493 gols do Corinthians

>> faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2024