23 fatos sobre Diego Maradona, eterno ídolo do futebol argentino

Diego Maradona era considerado um dos maiores nomes do futebol. O argentino mostrou seu talento entre os anos 70 e 80, e enfrentou uma série de polêmicas ao longo da carreira. O jogador morreu no dia 25 de novembro de 2020, após uma parada cardiorrespiratória. Relembre a carreira do craque com 20 fatos sobre sua história.

Diego Maradona: relembre a carreira

1 – Diego Armando Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960, três dias depois de Muhammad Ali vencer sua primeira luta de boxe profissional.

2 – Sempre houve rivalidade entre Maradona e Pelé. Ao falar sobre o prêmio de Pelé de “Melhor Jogador”, Diego disse: “Pelé deve voltar ao museu”.

3 – O primeiro nome de Maradona tem origem em grego e hebraico, apesar de ser usado principalmente em italiano e espanhol atualmente. Significa um suplantador ou um professor.

4 – Maradona tem dois filhos – legalmente. Em uma atitude um tanto ambivalente em relação à paternidade, ele disse uma vez: “Meus filhos legítimos são Dalma e Giannina. O resto é produto do meu dinheiro e de meus erros . ”

5 – O nome do meio de Maradona é Armando – significa homem do exército. Talvez, se tomarmos isso como uma metáfora de sua carreira no futebol, seja bastante apropriado.

6 – Ele representou seu país, a Argentina, 91 vezes (embora para seus adversários deva ter parecido muito mais do que isso).

7 – Nesse período, ele marcou 34 gols pela Argentina.

8 – Representou a Argentina em quatro Copas do Mundo, 82, 86, 90 e 94.

9 – Ele jogou pelo Boca Juniors, sendo fundamental em sua ascensão ao Campeonato da Liga em 1982, antes de se mudar para o Barcelona.

10 – Em 1985 ele trocou o Barcelona pelo Napoli, onde contribuiu muito para a conquista de dois títulos da Série A – o único título até agora.

11 – Maradona foi capitão da Argentina dezesseis vezes – este é o recorde mundial de mais participações como capitão de um torneio país na luta.

Leia também sobre o craque

12 – Diego Maradona tinha apenas 15 anos quando iniciou sua carreira profissional, fazendo sua estreia pelo Argentinos Boca Juniors.

13 – Ele já esteve mesmo em 5 Copas do Mundo. Ele representou a Argentina na seleção juvenil em 1979, vencendo a Copa do Mundo Juvenil no Japão. A equipe venceu por 3-1 a União Soviética.

14 – Aos 16 anos fez sua internacional. Isso foi no estádio Bombonera, em Buenos Aires, capital da Argentina. A partida foi contra a Hungria

15 – Che Guevara é um de seus heróis. Ele tem uma tatuagem do revolucionário em seu braço direito. Ele também foi melhor amigo de Fidel Castro.

16 – Na Copa do Mundo de 1986, no México, houve 53 faltas contra ele.

17 – No entanto, 1986 foi um bom ano para Maradona. Ele foi o capitão de seu país na vitória da Copa do Mundo contra a Alemanha Ocidental, batendo o time por três gols a dois na final.

18 – O mesmo torneio deu aos torcedores da Inglaterra seu momento mais notório. Em um momento infame ele marcou contra o time inglês nas quartas de final – usando sua mão. Depois do incidente, ele disse: “O gol foi marcado um pouco pela mão de Deus, um pouco pela cabeça de Maradona ”.

19 – Apesar da rivalidade, quando Maradona se tornou apresentador de chat na televisão argentina em 2004, Pelé foi seu primeiro convidado.

20 – Maradona teve um problema nos EUA na Copa do Mundo de 1994. Ele jogou apenas duas partidas e marcou apenas um gol (contra a Grécia). O motivo? Ele falhou em um teste de drogas e foi mandado para casa com o rabo entre as pernas. Em 1991, Maradona também deixou o Napoli depois de ter falhado em um teste de cocaína.

21 – Os fãs de Maradona são famosos por serem os maiores devotos. Em 1998, eles começaram a Igreja de Maradona na Argentina. Portanto, este 2 de outubro deste ano é na verdade 50 DD ( Depois de Diego).

22 – Apesar de todos os seus altos e baixos, Maradona é apontado como um dos melhores jogadores que o mundo já viu.

23 – Provavelmente o mundo nunca mais verá outro Diego Maradona!