Eliminatórias da Copa 2022: veja os resultados da 1ª rodada na Europa

A primeira rodada da fase de grupos nas Eliminatórias da Europa para a Copa 2022 se encerrou na tarde desta quinta-feira (25) com resultados que movimentaram a disputa. Alemanha, Itália, Portugal, Inglaterra e Bélgica se deram bem, enquanto Espanha, Croácia, França, Holanda e Polônia não tiveram tanta sorte. Então, veja os resultados dos jogos da Eliminatórias na Europa da Copa 2022.

Portugal vence Azerbeijão com atuação apagada de Cristiano Ronaldo

Com Cristiano Ronaldo em campo, Portugal venceu o Azerbaijão por 1 a 0 na quarta-feira (24) com gol contra do lateral Medvedev. Mesmo tendo o domínio completo da partida, a equipe portuguesa não conseguiu anotar mais gols contra o adversário.

No segundo tempo, tomou um baque ao ver o Azerbaijão ganhando espaço em sua defesa, mas ainda assim terminou o jogo em vantagem, anotando os três pontos nas Eliminatórias da Copa 2022 pelo grupo A.

Alemanha vence Islândia e abre vantagem em Eliminatórias da Copa 2022 na Europa

O elenco da Alemanha, recheado de jovens astros do futebol europeu, deu um baile na Islândia por 3 a 0 na quinta-feira (25) pela primeira rodada. Com gols de Goretzka, Havertz e Gundogan, a equipe anfitriã abriu vantagem de três pontos pelo grupo J, empatando com a Romênia.

Atual campeã França empata com Ucrânia

A França abriu o placar no primeiro tempo com Griezmann, mas viu Kimpembe fazer contra na segunda etapa para a Ucrânia, deixando em 1 a 1 o resultado.

Dessa maneira, fez somente um ponto, permanecendo em penúltimo na tabela de seu grupo, o D, atrás de Bósnia e Finlândia.

Outros resultados nas Eliminatórias Europa 2022

Além disso, outros jogos também aconteceram pela primeira rodada esta semana. Então, confira todos os resultados das partidas pelas Eliminatórias para a Copa de 2022 na Europa.

Estônia 2 x 6 República Tcheca

Turquia 4 x 2 Holanda

Bélgica 3 x 1 Gales

Eslovênia 1 x 0 Croácia

Finlândia 2 x 2 Bósnia-Herzegovina

Gibraltar 0 x 3 Noruega

Letônia 1 x 2 Montenegro

Malta 1 x 3 Rússia

Chipre 0 x 0 Eslováquia

Sérvia 3 x 2 Irlanda

Bulgária 1 x 3 Suíça

Israel 0 x 2 Dinamarca

Andorra 0 x 1 Albânia

Escócia 2 x 2 Áustria

Espanha 1 x 2 Grécia

Hungria 3 x 3 Polônia

Inglaterra 5 x 0 San Marino

Itália 2 x 0 Irlanda do Norte

Liechtenstein 0 x 1 Armênia

Moldávia 1 x 1 Ilhas Faroé

Romênia 3 x 2 Macedônia

Suécia 1 x 0 Geórgia

