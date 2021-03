Eliminatórias da Copa 2022: quando jogam as Seleções da Europa?

A Copa do Mundo é, sem dúvida, o evento mais esperado entre os apaixonados por futebol. Dessa maneira, as Seleções dos mais diferentes países começam o aquecimento para as Eliminatórias da Copa de 2022. No mês de março, equipes da Europa dão o pontapé inicial em três rodadas. Então, veja quando começam as partidas válidas pelas Eliminatórias da Copa de 2022.

Como funciona as Eliminatórias da Copa 2022?

Ao todo, 55 seleções participam da fase preliminar nas Eliminatórias Europeias em busca de 13 vagas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Dessa maneira, são cinco grupos com cinco seleções e outros cinco grupos com seis, somando-se assim dez grupos. O time que terminar a fase de grupos em primeiro lugar garante a classificação direta para a Copa. Enquanto isso, o segundo colocado de cada grupo participa da repescagem com outras seleções europeias que lideraram a sua chave pela Liga das Nações da temporada passada.

Na fase de grupos, cada seleção enfrenta duas vezes o outro time, ou seja, no sistema ida e volta. Uma vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

Quando começa as Eliminatórias da Copa de 2022 na Europa?

As Eliminatórias com as Seleções da Europa tem início na próxima quarta-feira, 24 de março, seguindo até o dia 31 do mesmo mês com três rodadas da fase de grupos. Depois, mais três rodadas irão acontecer no mês de setembro e, por fim, duas em outubro e as outras duas restantes em novembro.

Já a Copa do Mundo do Catar em 2022 está marcada para acontecer entre novembro e dezembro.

Quais seleções europeias participam das Eliminatórias da Copa 2022?

Entre as 55 seleções estão Portugal, Alemanha, Espanha, Itália, a atual campeã França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e muitas outras.

Entre os confrontos de destaque na fase eliminatória estão Itália contra Suíça, Espanha versus Suécia, Holanda e Turquia e Croácia jogando contra a Rússia, repetindo o jogo das quartas de final na Copa do Mundo de 2018.

Onde assistir aos jogos das Eliminatórias?

No Brasil, a rede de canais TNT Sports detém os direitos de transmissão. Assim, você pode acompanhar através do canal TNT, na tv fechada, ou no Facebook oficial da emissora. Além disso, a plataforma de streaming Estádio TNT também dispões de todas as partidas.

Champions League 2021: onde assistir o sorteio das quartas de final