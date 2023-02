Palmeiras e Santos disputaram a sexta rodada do Campeonato Paulista neste sábado, 4 de fevereiro, no Estádio do Morumbi

Em clássico, Palmeiras goleia Santos; veja o placar do jogo do Paulistão 2023

O Palmeiras levou a melhor no primeiro Clássico da Saudade da temporada! No Estádio do Morumbi, o Verdão anotou os três pontos neste sábado, 4 de fevereiro, ao vencer o Santos por 3 x 1 na sexta rodada do Campeonato Paulista. Com muita rivalidade dentro de campo, o time de Abel Ferreira foi superior em toda a partida. Confira como foi o clássico e assista aos gols.

Palmeiras vence Santos no primeiro Clássico da Saudade no ano de 2023

Campeão da Supercopa do Brasil de 2023, o Palmeiras voltou a jogar o Campeonato Paulista com todo o gás necessário. Venceu o Mirassol na última quarta-feira e agora faturou os três pontos em cima do Santos no Clássico da Saudade, o primeiro do novo ano.

Pelo grupo D, o elenco alviverde assume a primeira posição com 14 pontos, somados em quatro vitórias e dois empates ao lado de São Bernardo, Santo André e Portuguesa.

O Estádio do Morumbi, na capital paulista, estava um pouquinho diferente neste sábado. Com camisas verdes na arquibancada (pela lei de São Paulo apenas a torcida da casa pode estar presente no clássico entre os grandes), a torcida do Verdão marcou presença em peso.

A partida começou equilibrada, com bons lances e jogadas para os dois times. Foi o Palmeiras quem teve a primeira boa oportunidade com Raphael Veiga aos 7 minutos. O meia aproveitou o rebote após a bomba de Zé Rafael, mas o goleiro João Paulo defendeu.

O alviverde passou a ditar o ritmo de jogo. Aos 17, o Santos precisou trocar de goleiro após João Paulo sentir dores. Vladimir entrou. Com a pressão, não demorou para o Verdão abrir o placar. Após escanteio de Veiga aos 21, Murilo aproveitou a sobra e mandou para o fundo da redes.

Assista ao gol de Murilo

Gol do Palmeiras. Murilo aproveita a sobra e abre o placar para o Verdão no Morumbi. pic.twitter.com/fV2HNu1Tcr — SEPalmeirense ⓟ (@SEPalmeirense_) February 4, 2023



O Santos começou a sentir a pressão. Só deu Palmeiras até o final do primeiro tempo. Dudu, Veiga e Piquerez tiveram bons lances, mas foi Rony, aos 51, que marcou o segundo do Verdão em outro lance após o escanteio. O atacante aproveitou a sobra e mandou para o gol do substituto arqueiro.

Confira o segundo gol.

No segundo tempo, o Palmeiras mais uma vez começou melhor. Endrick, com apenas 2 minutos, assustou a defesa do Peixe, mas o goleiro Vladimir agarrou a bola.

O jogo seguiu truncado, com a reação evidente do Santos para levar perigo ato goleiro Weverton. O visitante voltou com outra postura, muito mais ofensivo e procurando todos os espaços. Com boa atuação de Lucas Pires e Marcos Leonardo, o elenco não conseguiu levar pressão ou até assustar os adversários.

A partida seguiu sem grandes emoções até que Giovani saiu do banco e acertou o terceiro gol do Verdão. Aos 25 minutos, o garoto recebeu de Rony na área para deixar Vladimir sem chances de defesa.

Confira o gol.

A jóia Giovani Henrique (2003) deixou o seu gol no clássico Palmeiras x Santos. pic.twitter.com/3uF18riYTz — Canteranos (@canteranoss) February 4, 2023



O jogo seguiu sem grandes emoções até a reta final no Estádio do Morumbi. A torcida verde não parou de cantar e aos gritos de "Olé", o Verdão foi diminuindo o ritmo, trocando peças principais por reservas. O Santos tentou, enquanto o Palmeiras parecia satisfeito com o resultado.

Três minutos de acréscimos. No último minuto, Sandry cobrou falta e Eduardo Bauermann diminuiu no placar do clássico neste sábado. Por 3 x 1, o Palmeiras levou a melhor e conquistou os três pontos.

Classificação do Campeonato Paulista

Veja como ficou a classificação atualizada do Campeoanto Paulista.

GRUPO A

1 RB Bragantino - 10 pontos

2 Botafogo SP - 8 pontos

3 Inter de Limeira - 7 pontos

4 Santos - 6 pontos

GRUPO B

1 São Paulo - 8 pontos

2 Mirassol - 5 pontos

3 Água Santa - 5 pontos

4 Guarani - 4 pontos

GRUPO C

1 Corinthians - 10 pontos

2 São Bento - 9 pontos

3 Ferroviária - 4 pontos

4 Ituano - 3 pontos

GRUPO D

1 Palmeiras - 14 pontos

2 São Bernardo - 11 pontos

3 Santo André - 10 pontos

4 Portuguesa - 4 pontos

Próximo jogo do Palmeiras e Santos

Palmeiras e Santos voltam a jogar na próxima semana pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe entra em campo na quarta-feira, 8 de fevereiro, contra o São Bento. A partida vai ser no Estádio do Canindé, em São Paulo, às 21h35 (Horário de Brasília).

Já o Palmeiras enfrentará o Inter de Limeira na quinta-feira, 9 de fevereiro, às 19h30 (Horário de Brasília), no Allianz Parque, na capital. Favorito no duelo, o time estará em casa novamente após o evento no fim de semana.

