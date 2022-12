Em qual fase os cartões zeram na Copa do Mundo de 2022?

Saiba como funciona o sistema de cartões amarelos e vermelhos na Copa do Mundo do Catar

Na Copa do Mundo de 2022 no Catar, já vimos jogos bastante impactados por cartões amarelos e vermelhos – principalmente o confronto da fase de grupos.

Embora os cartões amarelos sejam uma parte onipresente do futebol, os jogadores correm o risco de adquirir duas advertências e ficar indisponíveis quando seu time mais precisa deles.

Aqui está o detalhamento de como os cartões amarelos se transformam em suspensões de jogadores e o que acontece com os cartões entre as rodadas do torneio.

Regras dos cartões na Copa do Mundo 2022

Uma das regras da Copa do Mundo 2022 é que os cartões amarelos são zerados a partir da semifinal. Isso significa que todo cartão e punição que o jogador receber na fase de grupos valerá até as quartas de final, conforme o regulamento da FIFA.

Quando a semifinal do torneio começar, todos os cartões são cancelados, ou seja, voltam do zero. Se o Neymar, por exemplo, estava com um cartão amarelo na fase de grupos, ele entra em campo na semi com o Brasil sem cartão na conta.

O árbitro é a figura de maior autoridade dentro de campo. Antes da bola rolar, ele pode até mesmo expulsar um jogador ou profissional da comissão técnica em caso de punição, relatando na súmula da FIFA. Até mesmo durante as penalidades o juiz tem o poder em suas mãos.

Além disso, qualquer suspensão que não possa ser cumprida na Copa do Mundo este ano será transferida para o próximo embate da seleção, seja amistoso ou competições.

Como funcionam os cartões vermelhos?

O cartão vermelho segue com a mesma funcionalidade: ele não para de ser contado em nenhuma fase. Se o jogador recebe um vermelho na semifinal, aí a suspensão entra em ação e ele fica fora da grande final.

Na fase de grupos, oitavas e quartas o cartão vermelho segue com a mesma função. Caso o atleta ou membro da equipe o receba direto ou ganhe dois cartões amarelos, ele será automaticamente suspenso da próxima partida.

Além disso, o regulamento da FIFA também prevê que sanções mais sérias podem ser usadas em caso do cartão vermelho direto, ou seja, violência, lesões no adversário, brigas e até mesmo entradas duras.

Chaveamento da Copa do Mundo 2022 na reta final

O mata-mata traz as oitavas de final, quartas, semifinal, briga pelo terceiro lugar e a final. O grande vencedor fatura a taça dourada e a premiação de R$ 225 milhões.

OITAVAS DE FINAL:

Holanda 3 x 1 Estados Unidos

Argentina 2 x 1 Austrália

Japão 1 (1x3) 1 Croácia

Inglaterra 3 x 0 Senegal

França 3 x 1 Polônia

Brasil 4 x 1 Coreia do Sul

Portugal 6 x 1 Suíça

Marrocos 0 (3x0) 0 Espanha

QUARTAS DE FINAL:

Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022:

Holanda x Argentina - 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail

Croácia x Brasil - 12h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação

Sábado, 10 de dezembro de 2022:

Marrocos x Portugal - 12h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama

Inglaterra x França - 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt

SEMIFINAL:

Terça-feira, 13 de dezembro:

Brasil ou Croácia X Argentina ou Holanda - 16h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail

Quarta-feira, 14 de dezembro:

Inglaterra ou França X Portugal/Marrocos ou Portugal/Suíça -16h (Horário de Brasília) no Estádio Al Bayt

TERCEIRO LUGAR:

Sábado, 17 de dezembro:

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2 - 12h (Horário de Brasília) - Estádio Internacional Khalifa

FINAL:

Domingo, 18 de dezembro:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 - 12h (Horário de Brasília) - Estádio Lusail

