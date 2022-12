Quando serão as quartas de final da Copa do Mundo 2022 + equipes classificadas, chave, cronograma de jogos, calendário e como funciona

Quando serão as quartas de final da Copa do Mundo 2022 + equipes classificadas, chave, cronograma de jogos, calendário e como funciona

Estamos nos aproximando do final do cronograma da Copa do Mundo de 2022 com as oito equipes finais que permanecerão de pé após a conclusão das oitavas de final. Em seguida, as seleções se enfrentam pelas quartas de final, nos dias 9 e 10 de dezembro.

As nações que chegarem às quartas de final sentirão que têm uma chance legítima de chegar à final no Estádio Lusail no domingo, 18 de dezembro. Todas as oito equipes nesse ponto estarão a apenas três vitórias de erguer o troféu da Copa do Mundo.

As quartas de final podem produzir vários confrontos potenciais intrigantes: França x Inglaterra e Brasil x Croácia são alguns dos confrontos diretos mais atraentes que podem acontecer. Holanda x Argentina já está no calendário.

Todos os participantes das quartas de final serão conhecidos nesta terça-feira, 6 de dezembro, quando as partidas finais das oitavas de final serão disputadas.

Calendário de jogos das quartas de final da Copa do Mundo

As oito equipes que sobreviverem às oitavas de final jogarão nas quartas de final na sexta-feira, 9 de dezembro, e no sábado, 10 de dezembro.

Isso dará às equipes um intervalo de seis dias entre as oitavas de final e as partidas das quartas de final. Os vencedores das quartas de final terão apenas quatro dias antes de jogar suas partidas semifinais.

QUARTAS DE FINAL DA COPA DO MUNDO

Croácia vs. Brasil

Sexta, 9 de dezembro

Horário: 12h

Holanda x Argentina

Sexta, 9 de dezembro, 16h

Marrocos/Espanha vs.Portugal/Suíça

Sáb, 10 de dezembro, às às 12h

Inglaterra x França

Sáb, 10 de dezembro, às 16h

SEMIFINAL DA COPA DO MUNDO

Terça, 13 de dezembro

Quarta-feira, 14 de dezembro

Chave das quartas de final da Copa do Mundo 2022

O gráfico da chave da Copa do Mundo de 2022 mostra que são dois tempos, cada um produzindo um finalista da Copa do Mundo que disputará o troféu no jogo do campeonato no domingo, 18 de dezembro. Seleções classificadas:

Croácia

Brasil

Holanda

Argentina

Inglaterra

França

Como funcionam as quartas de final

As quartas de final funcionam da mesma forma que as oitavas de final.

São quatro partidas de eliminação simples em que um vencedor precisa ser determinado no dia. Portanto, se as equipes estiverem empatadas após os 90 minutos do regulamento, serão disputados 30 minutos de prorrogação.

Se as equipes ainda estiverem empatadas na conclusão do período de prorrogação de 30 minutos, a partida prosseguirá para uma disputa de pênaltis para determinar o vencedor.

Veja como funciona a disputa de pênaltis: Cada equipe tem cinco tentativas de marcar um pênalti contra o goleiro adversário, com cada lado determinando qual jogador deve chutar e a ordem específica.

A equipe que converter mais pênaltis com sucesso após cinco rodadas é considerada a vencedora e avança, embora a partida seja oficialmente registrada como empate no registro de cada equipe.

Se as equipes estiverem empatadas nos pênaltis feitos após o final da quinta rodada, ambas as equipes têm uma rodada adicional de tentativas até que o impasse seja finalmente quebrado.

Um jogador não pode ser nomeado para fazer uma segunda tentativa de pênalti na mesma disputa de pênaltis até que todos os 11 jogadores em campo no final da prorrogação - incluindo o goleiro - tenham feito uma tentativa.

