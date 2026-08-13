Futebol

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje contra o Hearts pela volta

Confira o jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 13 de agosto

Escrito por Anny Malagolini
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O Benfica recebe o Hearts nesta quinta-feira (12), às 15h45 (horário de Brasília), no Tynecastle Park, em Edimburgo, na Escócia, pelo jogo de volta da terceira fase eliminatória da Liga Europa 2026/27. A equipe portuguesa chega com uma vantagem de cinco gols.

Onde assistir Benfica x Hearts

A partida entre Benfica e Hearts será disputada às 16h (de Brasília), com transmissão para o Brasil através do canal GoLBrasil no Youtube. Em Portugal, os direitos pertencem à Benfica TV (BTV), SIC e LiveMode TV.

O Benfica deve escalar Trubin; Bah, António Silva, Lenglet e Dahl; Barreiro, Barrenechea, Rafa Silva, Sudakov e Kaminski; Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

O Hearts vai com a seguinte escalação: Reus; Milne, Findlay, McEntee e Altena; Miller, Spittal, Mendy e Kerjota; Ba-Sy e Cláudio Braga. Técnico: Wouter Vrancken.

Como funciona a fase preliminar da Liga Europa

O duelo entre Benfica e Hearts é válido pela terceira fase preliminar da Liga Europa, etapa que antecede os playoffs da competição. Nesta fase, os confrontos são disputados em jogos de ida e volta. Quem somar o melhor placar agregado avança para os playoffs, última etapa antes da fase de liga do torneio europeu. Já a equipe eliminada ainda não encerra sua campanha continental e passa a disputar os playoffs da Conference League.

Caso o Benfica elimine o Hearts, ficará a apenas uma eliminatória de garantir vaga na fase de liga da Liga Europa 2026/27. O mesmo vale para o clube escocês, que tenta retornar a uma fase principal de competição da UEFA após iniciar sua caminhada nas etapas classificatórias.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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