Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje contra o Hearts pela volta
Confira o jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 13 de agosto
O Benfica recebe o Hearts nesta quinta-feira (12), às 15h45 (horário de Brasília), no Tynecastle Park, em Edimburgo, na Escócia, pelo jogo de volta da terceira fase eliminatória da Liga Europa 2026/27. A equipe portuguesa chega com uma vantagem de cinco gols.
Onde assistir Benfica x Hearts
A partida entre Benfica e Hearts será disputada às 16h (de Brasília), com transmissão para o Brasil através do canal GoLBrasil no Youtube. Em Portugal, os direitos pertencem à Benfica TV (BTV), SIC e LiveMode TV.
O Benfica deve escalar Trubin; Bah, António Silva, Lenglet e Dahl; Barreiro, Barrenechea, Rafa Silva, Sudakov e Kaminski; Pavlidis. Técnico: Marco Silva.
O Hearts vai com a seguinte escalação: Reus; Milne, Findlay, McEntee e Altena; Miller, Spittal, Mendy e Kerjota; Ba-Sy e Cláudio Braga. Técnico: Wouter Vrancken.
Como funciona a fase preliminar da Liga Europa
O duelo entre Benfica e Hearts é válido pela terceira fase preliminar da Liga Europa, etapa que antecede os playoffs da competição. Nesta fase, os confrontos são disputados em jogos de ida e volta. Quem somar o melhor placar agregado avança para os playoffs, última etapa antes da fase de liga do torneio europeu. Já a equipe eliminada ainda não encerra sua campanha continental e passa a disputar os playoffs da Conference League.
Caso o Benfica elimine o Hearts, ficará a apenas uma eliminatória de garantir vaga na fase de liga da Liga Europa 2026/27. O mesmo vale para o clube escocês, que tenta retornar a uma fase principal de competição da UEFA após iniciar sua caminhada nas etapas classificatórias.