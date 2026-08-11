Saiba por que Memphis Depay saiu do Corinthians

O Corinthians decidiu não renovar o contrato do atacante Memphis Depay. O clube anunciou a saída do jogador nesta terça-feira, 11 de agosto, e afirmou que a decisão foi tomada exclusivamente por questões relacionadas à situação financeira da instituição.

Por que Memphis saiu do Corinthians?

Em nota, o Corinthians afirmou que a renovação com Memphis Depay exigiria um compromisso financeiro considerado incompatível com o momento do clube. A diretoria disse ter levado em conta as obrigações financeiras atuais e futuras antes de decidir pela não continuidade do atacante. “Após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do Clube”, afirmou o Corinthians.

Memphis Depay chegou ao clube em 2024 e, desde então, disputou 79 partidas. O atacante marcou 20 gols e participou das campanhas que terminaram com três títulos pelo Corinthians: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, em 2025, e a Supercopa Rei, em 2026.

O clube agradeceu ao jogador e à equipe que o representou durante as negociações pela permanência. Segundo a diretoria, as conversas se prolongaram além do período considerado habitual justamente pela importância do atleta para o elenco.

“O Clube é eternamente grato pela dedicação e pelos resultados alcançados ao longo de sua trajetória conosco”, diz outro trecho da nota.

A diretoria também reconheceu o trabalho dos departamentos envolvidos nas negociações e afirmou que houve esforços para tentar viabilizar a permanência do atacante. No entanto, o cenário financeiro fez o clube desistir de assumir um novo compromisso considerado de grande magnitude.

“Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição”, informou o clube.

O Corinthians classificou a decisão como difícil, mas necessária para o futuro da instituição. O clube também informou que pretende realizar uma entrevista coletiva nos próximos dias para explicar o processo.

O presidente Osmar Stabile deverá participar da coletiva e responder a perguntas sobre a decisão e a situação financeira que levou ao fim das negociações com Memphis Depay.

Nota oficial



O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos… pic.twitter.com/6HWAU6UJut — Corinthians (@Corinthians) August 11, 2026

Números de Memphis Depay no Corinthians

Contratado em 2024, Memphis se tornou uma das principais referências técnicas do Corinthians. Ao longo de sua passagem, foram:

79 jogos

20 gols

3 títulos

Campeonato Paulista de 2025

Copa do Brasil de 2025

Supercopa Rei de 2026

Com a decisão, o atacante encerra sua passagem pelo Corinthians sem um novo contrato para a sequência da temporada.