Futebol

Saiba por que Memphis Depay saiu do Corinthians

Corinthians decide não renovar com Memphis Depay por motivos financeiros

Escrito por Anny Malagolini
memphis Foto: Rodrigo Coca, Corinthians
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O Corinthians decidiu não renovar o contrato do atacante Memphis Depay. O clube anunciou a saída do jogador nesta terça-feira, 11 de agosto, e afirmou que a decisão foi tomada exclusivamente por questões relacionadas à situação financeira da instituição.

Por que Memphis saiu do Corinthians?

Em nota, o Corinthians afirmou que a renovação com Memphis Depay exigiria um compromisso financeiro considerado incompatível com o momento do clube. A diretoria disse ter levado em conta as obrigações financeiras atuais e futuras antes de decidir pela não continuidade do atacante. “Após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do Clube”, afirmou o Corinthians.

Memphis Depay chegou ao clube em 2024 e, desde então, disputou 79 partidas. O atacante marcou 20 gols e participou das campanhas que terminaram com três títulos pelo Corinthians: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, em 2025, e a Supercopa Rei, em 2026.

O clube agradeceu ao jogador e à equipe que o representou durante as negociações pela permanência. Segundo a diretoria, as conversas se prolongaram além do período considerado habitual justamente pela importância do atleta para o elenco.

“O Clube é eternamente grato pela dedicação e pelos resultados alcançados ao longo de sua trajetória conosco”, diz outro trecho da nota.

A diretoria também reconheceu o trabalho dos departamentos envolvidos nas negociações e afirmou que houve esforços para tentar viabilizar a permanência do atacante. No entanto, o cenário financeiro fez o clube desistir de assumir um novo compromisso considerado de grande magnitude.

“Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição”, informou o clube.

O Corinthians classificou a decisão como difícil, mas necessária para o futuro da instituição. O clube também informou que pretende realizar uma entrevista coletiva nos próximos dias para explicar o processo.

O presidente Osmar Stabile deverá participar da coletiva e responder a perguntas sobre a decisão e a situação financeira que levou ao fim das negociações com Memphis Depay.

Números de Memphis Depay no Corinthians

Contratado em 2024, Memphis se tornou uma das principais referências técnicas do Corinthians. Ao longo de sua passagem, foram:

  • 79 jogos
  • 20 gols
  • 3 títulos
  • Campeonato Paulista de 2025
  • Copa do Brasil de 2025
  • Supercopa Rei de 2026

Com a decisão, o atacante encerra sua passagem pelo Corinthians sem um novo contrato para a sequência da temporada.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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