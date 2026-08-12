Futebol

Vai passar no SBT? Onde assistir São Paulo x Bolívar e escalações

Jogo começa às 21h30

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir São Paulo x Bolívar e escalações Jogo hoje - Getty
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Bolívar e São Paulo entram em campo nesta terça-feira, 11 de agosto, em busca de vantagem nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro confronto entre as equipes será disputado no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, em um cenário que promete ser um dos principais desafios para o Tricolor na competição.

Transmissão de Bolívar x São Paulo

O jogo entre Bolívar e São Paulo terá exibição ao vivo pelo SBT e pelo Disney+. A partida está marcada para as 21h30 (horário de Brasília). O duelo de volta será realizado no Morumbis, em São Paulo, na próxima semana, quando será definido quem avança às quartas de final.

O São Paulo chega ao confronto pressionado após perder para o Grêmio por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Dorival Júnior busca um resultado positivo fora de casa para levar vantagem para a decisão diante da torcida.

O Bolívar, por outro lado, vive um momento positivo. O time boliviano eliminou o Grêmio nos playoffs da Sul-Americana e vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Boliviano. Além do bom momento do adversário, o São Paulo terá pela frente os efeitos da altitude de La Paz, já que o estádio Hernando Siles fica a aproximadamente 3,6 mil metros acima do nível do mar.

Data: terça-feira, 11 de agosto de 2026
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia
Competição: Copa Sul-Americana — oitavas de final

Escalação de Bolívar x São Paulo

Para o confronto na Bolívia, o técnico Alejandro Restrepo deve manter uma formação próxima daquela utilizada na vitória sobre o Aurora pelo Campeonato Boliviano. O Bolívar deve começar a partida com Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Erwin Saavedra, Robson Matheus e Melgar; Asprilla, Cauteruccio e Pato Rodríguez.

Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Echeverría, Arreaga e José Sagredo; Erwin Saavedra, Robson Matheus e Melgar; Cauteruccio, Asprilla e Pato Rodríguez.

Do lado brasileiro, Dorival Júnior promove mudanças em relação ao time que perdeu para o Grêmio. Entre as novidades estão jogadores que podem ganhar espaço no duelo pela Sul-Americana. O São Paulo deve entrar em campo com Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago; Newton, Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio; Luciano e Calleri.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago; Newton, Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio; Luciano e Calleri.

A partida será comandada pelo árbitro colombiano Wilmar Roldán. Alexander Guzmán e Roberto Padilla serão os assistentes, enquanto Keiner Jiménez ficará responsável pelo VAR.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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