Hoje tem jogo no SBT? Qual jogo da Sul-Americana vai passar nesta terça (11/08)

Hoje tem jogo no SBT? Qual jogo da Sul-Americana vai passar nesta terça (11/08)

A Copa Sul-Americana volta a movimentar a programação esportiva nesta terça-feira (11), com mais uma partida decisiva pela competição continental. O confronto desta noite promete chamar a atenção dos torcedores, principalmente por envolver um clube brasileiro.

Qual jogo da Sul-Americana vai passar no SBT hoje?

O SBT transmite nesta terça-feira, 11 de agosto, o confronto entre Bolívar e São Paulo, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para 21h30, no estádio Hernando Siles, em La Paz. O confronto coloca o Tricolor diante de um dos principais desafios da competição, especialmente por causa da altitude da capital boliviana.

Além do SBT na televisão aberta, o jogo também terá transmissão pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

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SBT: TV aberta

ESPN: TV por assinatura

Disney+: streaming



O SBT terá a partida na programação desta terça-feira como uma das atrações esportivas da noite. A emissora possui os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana até a temporada de 2026.

Bolívar x São Paulo pela Sul-Americana

O São Paulo chega às oitavas de final após avançar na competição e agora enfrenta o Bolívar em busca de uma vaga nas quartas. O primeiro confronto acontece na Bolívia, enquanto a partida de volta será disputada no MorumBIS, em São Paulo, no dia 18 de agosto, também às 21h30. Assim como o jogo de ida, o segundo duelo também terá transmissão do SBT, ESPN e Disney+.

A altitude de La Paz é um dos principais fatores que chamam a atenção para o confronto. O Hernando Siles fica a mais de 3.500 metros acima do nível do mar, aumentando o desafio para a equipe brasileira.

O São Paulo deve ser comandado por Dorival Júnior no duelo desta terça-feira. A equipe se prepara para enfrentar o Bolívar em condições diferentes das encontradas no futebol brasileiro, principalmente por conta da altitude.

O segundo jogo entre São Paulo e Bolívar está marcado para 18 de agosto, no MorumBIS, em São Paulo. A partida também terá início às 21h30 (horário de Brasília) e será transmitida pelo SBT, ESPN e Disney+.