Na Globo? Onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Flamengo ao vivo e escalações

Na Globo? Onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Flamengo ao vivo e escalações

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo.

Onde assistir Cruzeiro x Flamengo

O jogos do Cruzeiro x Flamengo começa às 21h30 e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ge tv e Paramount+. A partida será o primeiro duelo entre as equipes pelas oitavas de final da Libertadores, com o segundo confronto marcado para o Maracanã.

O Cruzeiro chega ao confronto embalado por uma sequência de quatro partidas sem derrota, com três vitórias e um empate. O bom momento levou a equipe às quartas de final da Copa do Brasil e à quinta colocação do Campeonato Brasileiro.

Na Libertadores, a Raposa avançou em segundo lugar de seu grupo e agora aposta no fator Mineirão para construir vantagem antes do duelo de volta. A expectativa é de casa cheia, com os ingressos esgotados e mais de 60 mil torcedores aguardados para a partida.

Do outro lado, o Flamengo teve a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores e chega ao confronto depois de recuperar a confiança com uma vitória sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro busca um bom resultado fora de casa para levar vantagem para a decisão no Maracanã.

Provável escalação

Artur Jorge terá mudanças importantes na equipe por causa das suspensões de Fagner e Lucas Romero. Cássio, Gabriel Pec, Léo Aragão, Néiser Villarreal e Sinisterra também aparecem entre os desfalques por lesão.

A provável formação tem Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kaique Kenji (Wesley) e Kaio Jorge.

Do outro lado, Leonardo Jardim não poderá contar com Alex Sandro, vetado por dores na panturrilha direita, nem com Luiz Araújo, que está em fase de recondicionamento físico.

O Flamengo deve começar com Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro.