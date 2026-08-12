Galo hoje: onde vai passar o jogo do Atlético-MG x Bragantino ao vivo (12/8)

Galo hoje: onde vai passar o jogo do Atlético-MG x Bragantino ao vivo (12/8)

Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 12 de agosto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a partir das 19h (horário de Brasília).

O confronto marca o início da disputa por uma vaga nas quartas de final da competição. O Atlético-MG terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H e avançou diretamente às oitavas de final, enquanto o Bragantino precisou disputar os playoffs antes de garantir a classificação.

Onde assistir Bragantino x Atlético-MG ao vivo?

O torcedor poderá acompanhar Bragantino x Atlético-MG ao vivo nesta quarta-feira, a partir das 19h. A partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney+. O jogo desta quarta-feira será o primeiro entre Bragantino e Atlético-MG pelas oitavas de final. A partida de volta está marcada para a próxima semana, em Belo Horizonte, quando será definido o classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

O Bragantino deve entrar em campo com mudanças para enfrentar o Atlético-MG. O técnico Vagner Mancini conta com o retorno de Gustavo Marques e Bruninho, que estavam entregues ao departamento médico.

A provável escalação do Bragantino tem Cleiton; Agustin Sant’Anna, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Rodriguinho; Herrera, Lucas Barbosa e Sasha.

Já o Atlético-MG deve ter Lyanco de volta à defesa depois de ser poupado na última partida. Renan Lodi também retorna à equipe após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro.

O provável time do Galo é formado por Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Lodi; Alan Franco, Maycon (Cissé), Bernard e Victor Hugo; Cuello (Alan Minda) e Cassierra.

O Atlético-MG não poderá contar com Thiago Borbas, que pertence ao Bragantino e não foi liberado para enfrentar o clube. Scarpa, Léo Duarte, Patrick e Índio também são desfalques do time mineiro.