No SBT? Onde vai passar o jogo do PSG e Aston Villa
A temporada do futebol europeu começa oficialmente aqui, com a final da Supercopa da UEFA entre Paris Saint-Germain e Aston Villa
A temporada europeia começa oficialmente nesta quarta-feira (12) com a decisão da Supercopa da UEFA. Atual campeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain enfrenta o Aston Villa, vencedor da Liga Europa, em duelo que vale o primeiro título continental de 2026/27. A partida começa às 16h e será disputada na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, com início às 16h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente dois clubes que chegam embalados por conquistas históricas e promete abrir a temporada com um grande espetáculo.
Onde assistir PSG x Aston Villa ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar a decisão da Supercopa da UEFA ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na televisão por assinatura, e também pelo HBO Max, no streaming. O PSG busca conquistar a Supercopa pela segunda temporada consecutiva. Em 2025, a equipe francesa levantou a taça após superar o Tottenham nos pênaltis, depois de empate por 2 a 2. Já o Aston Villa tenta voltar ao topo da competição mais de quatro décadas depois de sua única conquista, em 1982, quando venceu o Barcelona.
Pela TV aberta (SBT)
- Ligue a televisão alguns minutos antes das 16h.
- Sintonize o canal do SBT na sua região.
- Aguarde o início da transmissão da Supercopa da UEFA.
Pela TNT
- Acesse o canal TNT na sua operadora de TV por assinatura.
- Verifique se o pacote contratado inclui o canal.
- A transmissão começa pouco antes da bola rolar.
Pelo HBO Max
- Abra o aplicativo ou acesse o site da HBO Max.
- Faça login com sua conta.
- Entre na seção “Esportes” ou procure por “PSG x Aston Villa”.
- Clique na transmissão ao vivo e acompanhe a partida.
PSG pode ter time alternativo
O técnico Luis Enrique ainda administra o retorno de parte do elenco após a Copa do Mundo, e alguns titulares podem começar a partida no banco de reservas. A situação é semelhante à do amistoso diante do Manchester United, disputado no último fim de semana.
Caso Achraf Hakimi ainda não reúna condições de iniciar como titular, o jovem David Boly deve permanecer na lateral direita. No meio-campo, Lucas Beraldo pode ganhar nova oportunidade devido às ausências de Fabián Ruiz e Warren Zaïre-Emery, que voltaram aos treinamentos apenas na segunda-feira.
A expectativa também gira em torno de Bradley Barcola, que teve férias prolongadas e segue envolvido em rumores de transferência para clubes da Premier League. No ataque, Adam Ayari aparece como opção para formar trio ofensivo ao lado de Ibrahim Mbaye e Khvicha Kvaratskhelia.
Provável escalação do PSG: Safonov; Boly, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Beraldo e João Neves; Mbaye, Ayari e Kvaratskhelia.
Aston Villa chega embalado pelo título da Liga Europa
O Aston Villa encerrou uma espera de 30 anos por um título continental ao vencer o Freiburg por 3 a 0 na final da Liga Europa. Agora, a equipe inglesa tenta conquistar sua segunda Supercopa da UEFA.
O técnico ainda terá desfalques importantes. Amadou Onana segue fora por causa de uma grave lesão no joelho sofrida durante a Copa do Mundo. Além disso, a saída de Youri Tielemans para o Manchester United reduziu as opções no meio-campo, enquanto uma possível chegada de João Palhinha dificilmente será concluída a tempo da decisão.
Em compensação, nomes como Alejandro Garnacho, John McGinn, Tammy Abraham e Ollie Watkins devem reforçar a equipe, enquanto Johan Manzambi pode fazer sua estreia oficial.
Provável escalação do Aston Villa: Bizot; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; Manzambi, João Gomes, Kamara e McGinn; Buendía; Tammy Abraham.