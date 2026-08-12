Futebol

No SBT? Onde vai passar o jogo do PSG e Aston Villa

A temporada do futebol europeu começa oficialmente aqui, com a final da Supercopa da UEFA entre Paris Saint-Germain e Aston Villa

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir PSG x Aston Villa DCU
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A temporada europeia começa oficialmente nesta quarta-feira (12) com a decisão da Supercopa da UEFA. Atual campeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain enfrenta o Aston Villa, vencedor da Liga Europa, em duelo que vale o primeiro título continental de 2026/27. A partida começa às 16h e será disputada na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, com início às 16h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente dois clubes que chegam embalados por conquistas históricas e promete abrir a temporada com um grande espetáculo.

Onde assistir PSG x Aston Villa ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar a decisão da Supercopa da UEFA ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na televisão por assinatura, e também pelo HBO Max, no streaming. O PSG busca conquistar a Supercopa pela segunda temporada consecutiva. Em 2025, a equipe francesa levantou a taça após superar o Tottenham nos pênaltis, depois de empate por 2 a 2. Já o Aston Villa tenta voltar ao topo da competição mais de quatro décadas depois de sua única conquista, em 1982, quando venceu o Barcelona.

Pela TV aberta (SBT)

  1. Ligue a televisão alguns minutos antes das 16h.
  2. Sintonize o canal do SBT na sua região.
  3. Aguarde o início da transmissão da Supercopa da UEFA.

Pela TNT

  1. Acesse o canal TNT na sua operadora de TV por assinatura.
  2. Verifique se o pacote contratado inclui o canal.
  3. A transmissão começa pouco antes da bola rolar.

Pelo HBO Max

  1. Abra o aplicativo ou acesse o site da HBO Max.
  2. Faça login com sua conta.
  3. Entre na seção “Esportes” ou procure por “PSG x Aston Villa”.
  4. Clique na transmissão ao vivo e acompanhe a partida.

PSG pode ter time alternativo

O técnico Luis Enrique ainda administra o retorno de parte do elenco após a Copa do Mundo, e alguns titulares podem começar a partida no banco de reservas. A situação é semelhante à do amistoso diante do Manchester United, disputado no último fim de semana.

Caso Achraf Hakimi ainda não reúna condições de iniciar como titular, o jovem David Boly deve permanecer na lateral direita. No meio-campo, Lucas Beraldo pode ganhar nova oportunidade devido às ausências de Fabián Ruiz e Warren Zaïre-Emery, que voltaram aos treinamentos apenas na segunda-feira.

A expectativa também gira em torno de Bradley Barcola, que teve férias prolongadas e segue envolvido em rumores de transferência para clubes da Premier League. No ataque, Adam Ayari aparece como opção para formar trio ofensivo ao lado de Ibrahim Mbaye e Khvicha Kvaratskhelia.

Provável escalação do PSG: Safonov; Boly, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Beraldo e João Neves; Mbaye, Ayari e Kvaratskhelia.

Aston Villa chega embalado pelo título da Liga Europa

O Aston Villa encerrou uma espera de 30 anos por um título continental ao vencer o Freiburg por 3 a 0 na final da Liga Europa. Agora, a equipe inglesa tenta conquistar sua segunda Supercopa da UEFA.

O técnico ainda terá desfalques importantes. Amadou Onana segue fora por causa de uma grave lesão no joelho sofrida durante a Copa do Mundo. Além disso, a saída de Youri Tielemans para o Manchester United reduziu as opções no meio-campo, enquanto uma possível chegada de João Palhinha dificilmente será concluída a tempo da decisão.

Em compensação, nomes como Alejandro Garnacho, John McGinn, Tammy Abraham e Ollie Watkins devem reforçar a equipe, enquanto Johan Manzambi pode fazer sua estreia oficial.

Provável escalação do Aston Villa: Bizot; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; Manzambi, João Gomes, Kamara e McGinn; Buendía; Tammy Abraham.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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