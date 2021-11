Empoli x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações – 27/11

O confronto entre Empoli x Fiorentina neste sábado, 27/11, é válido pela décima quarta rodada do Campeonato Italiano com a bola rolando a partir das 11h (horário de Brasília), no Stadio Carlo Castellani ao vivo. Dessa maneira confira onde assistir o jogo.

Onde assistir Empoli x Fiorentina: O confronto entre Empoli e Fiorentina hoje ao vivo terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Stadio Carlo Castellani, cidade de Empoli, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Recém-promovido da segunda divisão, o Empoli continua traçando o seu caminho na elite do Campeonato Italiano de forma limpa. Neste momento, aparece em décima segunda posição com 16 pontos, ou seja, venceu cinco confrontos, empatou um e perdeu sete, precisando da vitória neste sábado para alcançar o topo.

Enquanto isso, a Fiorentina faz uma boa campanha neste início de temporada depois de quase ser rebaixada no ano passado. Em sétimo lugar com 21 pontos, contabiliza sete vitórias e seis empates, precisando então do triunfo em seu favor de qualquer maneira para que possa levar para casa o resultado positivo.

Escalações de Empoli x Fiorentina:

Os anfitrões não tem novas baixas, enquanto os visitantes não poderão contar com Pulgar e Nastasic, lesionados e fora da convocação.

EMPOLI: Vicario; Marchizza, Luperto, Romagnoli, Fiamozzi; Haas, Stulac, Henderson, Di Francesco; Mancuso, Pinamonti

FIORENTINA: Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejón, Vlahovic, Saponara

