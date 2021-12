Equipe inglesa entra em campo depois de jogar as oitavas de final da Champions, o que pode causar problemas no meio do caminho

Jogo do Chelsea no Mundial de Clubes 2021: data e caminho do clube

Atual campeão da Champions League, o Chelsea vai disputar o Mundial de Clubes em busca de seu primeiro título da história. Marcado para fevereiro, a competição também traz Palmeiras, Auckland City, Al Ahly, Al-Jazira, Al-Hilal e Monterrey, campeões continentais. Confira tudo sobre a estreia do Chelsea no Mundial e qual será o primeiro jogo do clube inglês.

Chelsea em jogo do Mundial de Clubes em 2021

A bola vai rolar para o Chelsea no Mundial de Clubes contra o Al Hilal (Arábia Saudita), ou contra o Al Jazira ( Emirados Árabes Unidos) ou então diante do Auckland City (Nova Zelândia), na quarta-feira, 9 de fevereiro a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan.

O oponente do Chelsea ainda é incerto porque como entra de maneira direta nas semifinais, o elenco inglês aguarda o resultado entre o confronto das quartas de final. O Al Hilal, representante da Ásia, vai enfrentar o Al Jazira ou Auckland City, dependendo de quem passar na primeira fase.

No entanto, o calendário apertado pode complicar a vida do Chelsea na competição. Isso porque a final do Mundial, se o clube chegar, será realizada em 12 de fevereiro. Depois, segue o seu roteiro pelo Campeonato Inglês onde tem confrontos contra o Crystal Palace marcado para o dia 19. Além disso, o jogo de ida nas oitavas de final da Champions vão acontecer em 22 de fevereiro diante do Lille.

Dessa maneira, confira as possíveis datas em que o Chelsea vai entrar em campo no Mundial.

Semifinal – Chelsea x Al Hilal ou Al Jazira/Auckland City (quarta-feira, 09/02)

Final entre Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 (sábado, 12/02)

Terceiro lugar entre Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 (sábado, 12/02)

Chaveamento do Mundial de Clubes 2021

Todos os confrontos do Mundial de Clubes de 2021 são determinados pela FIFA através de sorteio. O torneio começa com os playoffs entre Auckland City e Al Jazira, enquanto o Palmeiras e o Chelsea estreiam apenas nas semifinais onde o vencedor de cada jogo avança para a grande final.

Existe também a disputa do quinto e terceiro lugar.

Playoff (03/02):

Auckland City x Al Jazira

Quartas de final:

Al Ahly x Monterrey (05/02)

Al Hilal x Al Jazira/Auckland City (06/02)

Semifinal:

Palmeiras x Al Ahly/Monterrey (08/02)

Chelsea x Al Hilal ou Al Jazira/Auckland City (09/02)

Final (12/02):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Terceiro lugar (12/02):

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Quinto lugar (09/02):

Perdedor das quartas 1 x Perdedor das quartas 2

Onde assisitr ao Mundial de Clubes 2021?

O canal SporTV, disponível em emissoras de TV por assinatura, será o grande responsável por transmitir todos os jogos do Mundial de Clubes no começo do ano que vem.

Porém, se você não tem a televisão fechada, então pode acompanhar todos os lances através do Premiere, serviço de straming da emissora por assinatura disponível em site oficial ou pelo aplicativo nas lojas do Android e iOS.

