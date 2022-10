Onde assistir jogo do Tottenham hoje ao vivo e horário - 29/10/2022

Bournemouth e Tottenham se enfrentam neste sábado, 29 de outubro, pela décima quarta rodada da Premier League, no início da temporada. O jogo do Tottenham hoje começa às 11h (Horário de Brasília), no Vitality Stadium, na Inglaterra.

A partida tem transmissão somente pelo serviço de streaming, disponível para assinantes.

Onde assistir jogo do Tottenham hoje ao vivo

O jogo do Tottenham hoje tem transmissão do Star +, às onze da manhã (Horário de Brasília) com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o torcedor precisa acessar a plataforma de streaming se quiser assistir ao jogo completo neste sábado.

Seja pelo celular, tablet, computador ou smartv, o Star + retransmite a partida ao vivo para todos os assinantes.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Vitality Stadium

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Bournemouth x Tottenham no Campeonato Inglês hoje

O Bournemouth tem o principal objetivo neste sábado de se afastar da zona de rebaixamento. O elenco aparece na décima quarta posição com 13 pontos, conquistados em três vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Por isso, se vencer o jogo deste sábado poderá subir até cinco posições na tabela de classificação da Premier League.

Do outro lado, o Tottenham entra em campo depois de empatar com o Sporting em casa, na Champions League. Brigando por vaga nas oitavas, o elenco dos Spurs vai para o tudo ou nada na última rodada. Já no Campeonato Inglês está em terceiro lugar com 23 pontos, com sete vitórias, dois empates e três derrotas.

Escalações:

Provável escalação do Bournemouth: Travers; Mepham, Senesi, Smith; Fredericks, Lerma, Cook, Tavernier; Christie, Billing e Moore.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Dier, Lenglet, Romero; Doherty, Bentacur, Hojbjerg, Sessegnon; Gil, Son e Harry Kane.

Quantas rodadas tem o Campeonato Inglês em 2022?

A temporada da primeira divisão do Campeonato Inglês, ou Premier League, tem 38 rodadas divididas em primeiro e segundo turno, com dezenove para cada etapa.

Vinte equipes disputam a Premier League. Na parte de cima, o primeiro colocado ao fim da temporada com mais pontos será declarado o campeão inglês, assim como garante a vaga na fase de grupos da Champions. Os outros três também se classificam para a competição da UEFA.

O quinto colocado vai para a Liga Europa. Na parte de baixo, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão do futebol inglês, a EFL Championship.

