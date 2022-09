Escócia x Irlanda: onde vai passar ao vivo e horário hoje (24/09)

Pela quinta rodada da Liga das Nações, as seleções de Escócia x Irlanda disputam os três pontos neste sábado, 24 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow. Por isso, confira todos os detalhes e saiba onde assistir ao vivo a partida.

Onde assistir Escócia x Irlanda ao vivo hoje

O jogo da Escócia e Irlanda hoje tem transmissão do Star +, serviço de streaming ao vivo, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), para todos os estados do país.

O clássico das terras britânicas não tem transmissão pela TV, mas pode ser assistido entre o serviço de streaming do Star +, disponível em todo o território nacional. O torcedor deve ser assinante para acompanhar todas as emoções do confronto neste sábado.

Quem já é assinante pode assistir pelo aplicativo do celular, tablet, computador no navegador ou até mesmo pela smart TV, se o aparelho for compatível. Para quem não é, pode encontrar os pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

ESCÓCIA X IRLANDA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Hampden Park, em Glasgow, Escócia

Onde assistir Escócia x Irlanda hoje: Star +

Árbitro: Sandro Scharer

Árbitro de vídeo: Fedayi San

+ Conheça a história do Estádio Olímpico Monumental

Escócia x Irlanda: como vem as equipes na temporada?

Líder do grupo A com 9 pontos, a Escócia tem como principal objetivo vencer a partida neste sábado para ficar próximo da classificação até a elite da Liga das Nações. São três vitórias e uma derrota. A diferença para o segundo colocado no grupo é de dois pontos, ou seja, também deve torcer por uma derrota da Ucrânia na rodada deste sábado.

Os escoceses têm baixas importantes no plantel de jogadores. São eles Jake Brown, Souttar, Robertson, Hanley, McLaughin e Patterson.

Provável escalação da Escócia: Gordon; Tierney, Hendry, McKenna, Hickey; McTominay, McGregor, Fraser, McGinn; Armstrong e Dykes.

A Irlanda, enquanto isso, aparece na terceira posição do grupo com 4 pontos, com a soma de uma vitória, um empate e dois jogos perdidos. A luta pela liderança parece cada vez mais difícil, mas não é impossível, com cinco pontos a menos do que o oponente. Mas além de vencer, deve esperar tropeços dos rivais pela rodada, o que pode ser difícil.

Kelleher e Lenihan são os jogadores indisponíveis.

Provável escalação da Irlanda: Bazunu; O’Shea, Collins, Egan; Doherty, Cullen, Molumby, Knight, McClean; Parrott e Hogan.

> Países que taxam grandes fortunas: como funciona o imposto?

Jogos da Liga das Nações hoje

A quinta rodada da Liga das Nações termina neste sábado, com diferentes confrontos entre as quatro divisões da competição. O destaque fica para o encontro de Espanha e Suíça, além de Portugal contra República Tcheca, com a presença de Cristiano Ronaldo em campo.

Por isso, confira todos os jogos da rodada hoje.

Quinta-feira (22/09):

Cazaquistão 2 x 1 Bielorrússia

Letônia 1 x 2 Moldávia

Eslováquia 1 x 2 Azerbaijão

Polônia 0 x 2 Holanda

Lituânia 1 x 1 Ilhas Faroé

Liechtenstein 0 x 2 Andorra

Turquia 3 x 3 Luxemburgo

Croácia 2 x 1 Dinamarca

França 2 x 0 Áustria

Bélgica 2 x 1 País de Gales

Sexta-feira (23/09):

Estônia x Malta

Geórgia x Macedônia do Norte

Alemanha x Hungria

Finlândia x Romênia

Bósnia x Montenegro

Bulgária x Gibraltar

Itália x Inglaterra

Sábado (24/09):

Armênia x Ucrânia – 10h

Irlanda do Norte x Kosovo – 13h

Eslovênia x Noruega – 13h

Espanha x Suíça – 15h45

Escócia x Irlanda – 15h45

Israel x Albânia – 15h45

Sérvia x Suécia – 15h45

Chipre x Grécia – 15h45

República Tcheca x Portugal – 15h45

Você também vai gostar de ler: História da Liga Europa: conheça a trajetória do torneio de futebol