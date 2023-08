Espanha está na final da Copa feminina; veja possível rival

A Espanha continua fazendo história e está em sua primeira final de Copa do Mundo Feminina de 2023 após derrotar a favorita Suécia com o impressionante gol de Olga Carmona na manhã de terça-feira, 15. O jogo em Auckland, Nova Zelândia, terminou em 2 a 1.

A jovem ala Salma Paralluelo deu a vantagem ao time de Jorge Vilda a 10 minutos do final, antes que a Suécia empatasse com uma bela finalização de Rebecka Blomqvist oito minutos depois.

Com a prorrogação se aproximando, a capitã da Espanha, Olga Carmona, marcou o gol da vitória no último minuto, acertando a bola na trave para garantir que La Roja fizesse história diante de mais de 43.000 torcedores no Eden Park.

Quando o apito final soou, a Suécia caiu de joelhos em desespero enquanto os espanhóis comemoravam ao seu redor. A equipe de Vilda agora espera o vencedor do confronto de quarta-feira entre Austrália e Inglaterra na final do torneio no domingo.

Enquanto isso, Austrália e Inglaterra se enfrentam na quarta-feira, 16, às 7h (de Brasília), para definir qual seleção vai disputar a final.

A Inglaterra continua em busca da primeira vitória na Copa do Mundo Feminina. As Lionesses chegaram às semifinais pela terceira Copa consecutiva, mas, ao contrário de 2015 e 2019, pretendem dar um passo adiante e chegar à sua primeira final. A seleção de Sarina Wiegman venceu a Colômbia por 2 a 1 nas quartas de final.

Quando vai ser a final da Copa do Mundo feminina 2023

A final da Copa do Mundo será no domingo, 20 de agosto, no Stadium Australia, em Sydney. O icônico local com capacidade para 83.500 pessoas foi construído de forma memorável para sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 2000.

A disputa do terceiro lugar acontecerá no dia anterior, com o pontapé inicial em Lang Park, em Brisbane, marcado para as 9h, horário do Reino Unido.

O torneio deste ano ocorre na Austrália e Nova Zelândia com as seleções da Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, Suíça, Austrália, Irlanda, Nigéria, Canadá, Espanha, Costa Rica, Zâmbia, Japão, Inglaterra, Haiit, Dinamarca, República Popular da China, Estados Unidos, Vietnã, Países Baixos, Portugal, França, Jamaica, Brasil, Panamá, Suécia, África do Sul, Itália, Argentina, Alemanha, Marrocos, Colômbia e República da Coreia

Veja: O Brasil está eliminado da Copa do Mundo Feminina