Esportivo x Novo Hamburgo: onde assistir e horário hoje [29-3]

Em confronto dos desesperados, Esportivo e Novo Hamburgo se enfrentam nesta segunda-feira (29), e fecham a 7ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021. Sem vencerem nenhum jogo no Estadual, enquanto o Alviazul é o penúltimo colocado da competição com quatro pontos, o Nóia aparece na lanterna com três. A bola rola às 20h (horário de Brasília), no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).

Como assistir ao vivo Esportivo e Novo Hamburgo?

O duelo desta segunda-feira (29) não terá transmissão da televisão. No entanto, a partida pode ser acompanhada por meio de rádios locais e sites esportivos, como o GE, que mostrará os lances ao vivo.

Onde e quando será Esportivo e Novo Hamburgo

A partida que fecha a 7ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021 terá mando de campo da equipe Alviazul. Por isso, os clubes se enfrentam no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS). A bola rola às 20h (horário de Brasília), desta segunda, 29 de março.

As duas equipes ainda não venceram na competição e buscam os três pontos para se afastarem da zona do rebaixamento. A equipe do Esportivo estreou no Gauchão desta temporada com vitória diante do São José. No entanto, engatou uma sequência de quatro derrotas seguidas, ao perder para: Aimoré, Brasil de Pelotas, Grêmio e Caxias. Por fim, empatou na última rodada, ao ficar na igualdade com o São Luiz.

Por outro lado, o Nóia começou o Estadual com empate diante do Pelotas e Ypiraga. Mas após conseguir os dois pontos, perdeu três jogos seguidos contra: Juventude, São Luiz e Internacional. Na última rodada voltou a empatar, desta vez contra o Brasil de Pelotas.

Tabela da 7ª rodada do Campeonato Gaúcho

Brasil de Pelotas 1 x 2 Inter

Domingo

São José x Juventude – 20h

Caxias x São Luiz – 20h

Aimoré x Ypiranga – 20h

Grêmio x Pelotas – 21h

Segunda

Esportivo x Novo Hamburgo – 20h

