Onde assistir mls em 2023, nova casa do argentino lionel messi

Após deixar o PSG, Lionel Messi já tem novo destino. O meia será a atração da MLS, principal liga de futebol do país, para ser jogador do Inter Miami, na Flórida. Saiba onde assistir MLS em 2023, como funciona e os detalhes da negociação.

O Inter Miami pertence ao ex-jogador David Beckham. O astro assumiu a presidência do clube em 2018.

Onde assistir MLS em 2023

O torcedor pode assistir a MLS na Apple TV+, serviço de streaming sob demanda da Apple. Os jogos de futebol da liga de futebol não tem narração em português, só em inglês.

Os direitos de transmissão do campeonato pertencem à Apple. Por mês, a assinatura da AppleTV é de R$ 14,90. Para ter o pacote completo e assistir TODOS os jogos é necessário pagar por valor extra o MLS Season Pass por R$ 39,90 ou R$ 249/ano.

Só assinantes tem acesso ao catálogo. Comprando o pacote extra da MLS, o torcedor vê todas as partidas, desde a fase classificatória até os playoffs.

Como assinar a AppleTV?

Se você tem um aparelho Apple pode assinar direto do aplicativo AppleTV. Acesse o serviço, clique na busca e encontra a opção da MLS Season Pass. Em seguida, escolha “assinar”. Assim que encontrar, escolha qual opção de assinatura deseja e clique novamente em “assinar”.

Lembre-se que, além de obter a AppleTV é necessário comprar o pacote por R$ 39,90 por mês. Também é possível acessar o site (www.tv.apple.com/br) e assinar.

Relembre o salário do Messi no PSG

Em quais aparelhos dá para assistir a AppleTV+?

O streaming da Apple está disponível em celular, tablets, smartv e no navegador. Mas como sintonizar a plataforma?

Por tratar-se de um produto Apple, aparelhos da empresa recebem o serviço. É possível assistir no iPhone, iPad, iPod touch, Mac e também no AirPlay. Outra possibilidade é acompanhar na televisão como a Apple TV (4K, HD e 3ª geração), smartv’s e dispositivos de streaming.

Outra opção são os consoles de videogames e o Windows PC. Para assistir na web é possível acessar o Microsoft Surface, Chrome OS e dispositivos Android.

Como funciona a MLS?

A Major League Soccer, ou MLS, é o campeonato de futebol dos Estados Unidos. Vinte e nove equipes disputam o torneio, separadas em Conferência Leste e Oeste.

No lado Leste estão FC Cincinnati, Nashville SC, Philadelphia Union, New England Revolution, Columbus Crew, Atlanta United, DC United, Orlando City, Charlotte FC, Montréal, NY Red Bulls, Toronto, New York City, Inter Miami e Chicago Fire.

Para o Oeste, disputam St. Louis City, Seattle Sounders, Los Angeles FC, FC Dallas, San José, Whitecaps, Minnesota United, Austin, Real Salt Lake, Houston Dynamo, Portland Timbers, Sporting KC, LA Galaxy e Colorado Rapids.

Todas as equipes jogam entre si na temporada regular por 34 rodadas. Ao fim das rodadas, o melhor colocado de cada conferência avança para a semifinal, além de conquistar a vaga para a Liga dos Campeões da CONCACAF. Do segundo lugar até o sétimo garantem o espaço nas quartas de final, enquanto do 8º e o 9º vão para as eliminatórias da série final.

Negociação de Inter Miami e Lionel Messi

Depois de duas temporadas no PSG, Lionel Messi não aceitou renovar o seu contrato. O jogador se despediu da capital francesa para assinar com o Inter Miami, nos Estados Unidos. Em entrevista aos jornais espanhóis na quarta-feira, 07/06, o argentino confirmou o seu novo time.

De acordo com o jornal The Athletic, imprensa norte-americana, Messi trocou a Arábia Saudita e um grande salário para morar em Miami com a família, além de vestir as cores do clube de David Beckham. Segundo o The Athletic, a possível estreia de Messi no Inter seria em 21 de julho, no Estádio DRV PNK, em Miami, contra o Cruz Azul, do México, na Copa da Liga.

