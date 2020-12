Everton x Manchester United: onde assistir ao jogo de hoje (23/12)

Pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, o Everton recebe o Manchester United nesta quarta-feira (23), às 17h, no Goodison Park. Em modelo de mata-mata, quem ganhar a partida de hoje, está classificado para as semifinais do torneio. Portanto, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Everton x Manchester United: onde assistir?

A partida entre Everton e Manchester United possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

O time do Everton, que inclusive chegou a liderar o Campeonato Inglês por muitas rodadas, agora aparece em 4º, com vinte e seis, empatado em pontos inclusive com o United. Dessa maneira, venceu oito, empatou dois e perdeu quatro.

Enquanto isso, a equipe do Manchester United melhorou o desempenho no torneio e deu um salto na tabela, indo parar em terceiro lugar, com vinte e seis pontos, o mesmo número que o rival de hoje. Assim, tem na conta oito vitórias, dois empates e três derrotas, mas com um jogo a menos. Por fim, enfrenta o Real Sociedad na Liga Europa.

Possíveis escalações de Everton x Manchester United

Para o técnico Carlo Ancelotti, James Rodriguez, Allan, Lucas Digne, Delph e Jean-Philippe Gbamin estão fora.

Provável Everton: Pickford; Godfrey, Keane, Mina, Holgate; Doucouré, Davies, Sigurdsson, Iwobi; Richarlison, Calvert-Lewin.

Wan-Bissaka, Rojo e Scott McTominay são os desfalques para o time visitante neste confronto. Além disso, o treinador Ole Gunnar Solskjaer confirmou, em entrevista coletiva ao site oficial, que espera contar com Greenwood e Lingard.

Provável United: De Gea; Shaw, Maguire, Lindelof, Telles; Matic, Fred, Pogba; Bruno Fernandes, Rashford, Cavani.

Confira os jogos da Copa da Liga Inglesa

Além disso, as quartas da Copa da Liga Inglesa também apresenta outros três jogos. Assim, saiba quais são e onde assistir.

Brentford 1 x 0 Newcastle

Arsenal 1 x 4 Manchester City

Stoke City x Tottenham – 14h30 – ESPN BRASIL