Everton x Tottenham: onde assistir e escalações do jogo (10/02)

Everton e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h15, no Goodison Park, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Em partida única, quem vencer está classificado para a próxima fase. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Everton x Tottenham: onde assistir ao vivo?

Você pode assistir ao jogo através do serviço de streaming DAZN, a partir das 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Everton x Tottenham

O atacante James Rodriguez e o goleiro Pickford serão avaliados antes da partida, enquanto Allan e Jean-Philippe Gbamin ainda não estão recuperados de lesão.

Possível Everton: Olsen; Holgate, Godfrey, Mina, Digne; Davies, Gomes, Doucoré; Iwobi; Richarlison, Dominic-Calvert Lewin.

Giovani Lo Celso e Sergio Reguilon seguem indisponíveis por lesão, enquanto Dele está novamente disponível ao técnico José Mourinho. Aurier é dúvida.

Possível Tottenham: Lloris; Doherty, Alderweireld, Davies, Dier; Hojbjerg, Ndombele; Lamela, Bale, Son; Kane.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem no meio da semana pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Ademais, veja quais são e os horários.

Burnley 0 x 2 Bournemouth

Manchester United 1 x 0 West Ham

Swansea x Manchester City – 14h30

Sheffield United x Bristol City – 16h30

Leicester x Brighton – 16h30

Wolves x Southampton – Quinta-feira – 14h30

Barnsley x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Everton aparece em 7ª posição com trinta e sete pontos no Campeonato Inglês. Depois de começar bem a temporada, invicto por seis jogos, o time caiu no desempenho e agora busca retomar a boa sequência de jogos. Dessa maneira, venceu onze jogos, empatou quatro e perdeu seis.

Enquanto isso, o Tottenham aparece logo atrás, em 8º com trinta e seis. O time de Mourinho também liderou a competição por diversas rodadas, mas não conseguiu segurar o futebol, sendo desbancado pelo Manchester United e City. Por fim, enfrenta o Wolfsberg na segunda fase da Liga Europa.