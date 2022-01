Fast x Penarol: onde assistir, horário e escalações hoje – 30/01

As equipes se enfrentam neste domingo pela segunda rodada do Campeonato Amazonense

Valendo os três pontos pela segunda rodada do Campeonato Amazonense neste domingo, 30/01, as equipes de Fast x Penarol se enfrentam com a bola rolando a partir das 15h30 (horário local), no Estádio Carlos Zamith. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Fast x Penarol hoje O jogo vai passar no Barezão Play, serviço de streaming por assinatura responsável por transmitir o Amazonense para todos os torcedores. O Barezão está disponível por assinatura tanto pelo site (www.bzp.tv) como em aplicativo para Android e iOS.

Horário: 15h30

TV: Sem transmissão

LiveStream: Barezão Play disponível por assinatura (www.bzp.tv)

Escalações de Fast x Penarol

As equipes entram em campo neste domingo sem desfalques em seus times principais.

Provável escalação do Fast: Geison; Bala, Yuri, Douglas, Gabriel; Bruce, Daday, Pitbull, Ramon; Ancelmo, Radames

Provável escalação de Penarol: Raelison; Alex Flávio, Renan, Fabio Alexandre, Luan; Arlesson, David, Erivelton, Victor; Denner, Pedro Igor

Como estão as equipes no Campeonato Amazonense?

Pela primeira rodada, o Fast acabou derrotado pelo Manaus jogando de casa por 1 a 0. Dessa maneira, o elenco entra em campo neste domingo pela segunda rodada disposto a dar a volta por cima e, quem sabe assim, subir na classificação do Campeonato Amazonense. O Fast vem em 10º sem pontos marcados.

Enquanto isso, o Penarol também acabou tropeçando na rodada anterior, jogando na última quinta-feira fora de casa diante do Cliper. Dessa maneira, precisa vencer um dos favoritos na temporada do estadual para que, dessa maneira, conquiste uma melhor colocação. Por fim, aparece em 9º sem pontos.

Confira o último jogo do Fast x Penarol.

