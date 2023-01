Ferroviária x jogo do São Paulo: qual canal vai passar hoje (19/01/23)

O São Paulo busca a sua primeira vitória na temporada do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, vai enfrentar a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela segunda rodada da competição. O jogo do São Paulo hoje vai começar às 19h30 (Horário de Brasília).

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje

Premiere, Paulistão Play e Youtube estarão disponíveis para assistir ao jogo do São Paulo hoje às 19h30. Com exclusividade, o pay-per-view exibe a partida entre Ferroviária e São Paulo nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil ao vivo. O Premiere, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade.

O torcedor pode adquirir, se quiser, o pacote de canais nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime.

Outra maneira de assistir é através do Paulistão Play, streaming da Federação Paulista de Futebol. Os planos para o Campeonato Paulista estão disponível por R$ 29,90 ao mês ou R$ 75,23 no ano.

Para quem quer assistir de graça, é só sintonizar o canal do Paulistão no Youtube. Dá para assistir tanto no computador como no aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Flávio Rodrigues de Souza é quem vai apitar o jogo do São Paulo hoje contra a Ferroviária. Os assistentes vão ser Marcelo Carvalho Van Gasse e Diego Morelli, com o quarto árbitro Paulo Cesar. No Var, Vinicius Furlan será o responsável ao lado de Herman Brumel.

Grupo do Tricolor no Paulistão

O São Paulo está no grupo B do Campeonato Paulista com apenas um ponto depois da rodada de estreia. O elenco tricolor segue na liderança, mas pode perde-la a qualquer momento.

Guarani, Mirassol e Água Santa fazem parte do grupo B, ou seja, as quatro equipes não podem se enfrentar na primeira fase da competição estadual.

GRUPO B

1 São Paulo - 1 ponto

2 Guarani - 0 pontos

3 Mirassol - 0 pontos

4 Água Santa - 0 pontos

