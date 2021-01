Feyenoord x PSV: onde assistir ao jogo do Campeonato Holandês (31/01)

Feyenoord e PSV se enfrentam neste domingo (31), às 10h30, no Estádio De Kuip, pela 20ª rodada do Campeonato Holandês. Brigando pela liderança, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor neste confronto. Então, saiba onde assistir ao clássico holandês.

Feyenoord x PSV: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 10h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Feyenoord x PSV

Ao time anfitrião, apenas Justin Bijlow, João Teixiera e Orkun Kökcü estão indisponíveis no plantel. Portanto a equipe titular deve ser a mesma da rodada passada.

Possível Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers; Berghuis, Sinisterra, Jørgensen.

Denzel Dumfries e Cody Gakpo permanecem como dúvida ao PSV, informou o site oficial do clube. Por outro lado, Mo Ihattaren retorna ao plantel enquanto Mario Götze e Nick Viergever seguem indisponíveis.

Possível PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max P.; Sangaré, Rosario, Fein, Ryan Thomas; Malen, Zahavi.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Holandês

Além disso, outros jogos acontecem neste domingo pela vigésima rodada do Campeonato Holandês. Então, saiba quais são os jogos e horários.

Heracles 1 x 0 Groningen

Utrecht 3 x 3 Zwolle

Fortuna Sittard 3 x 2 VVV

Vitesse 1 x 1 RKC

Twente x Heerenveen – 08h15

Willem II x Emmen – 10h30

Den Haag x Sparta Roterdã – 12h45

AZ x Ajax – 12h145

Como estão as equipes nesta temporada?

O Feyenoord aparece em 5º lugar com trinta e cinco pontos. Lutando para alcançar o líder Ajax, a equipe precisa vencer hoje seja como for. Dessa maneira, possui dez vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Enquanto isso, o PSV está em segundo lugar na tabela do Campeonato Holandês com quarenta e três, ou seja, quatro pontos abaixo do Ajax. Portanto se vencer hoje e o líder tropeçar, diminui para um ponto a diferença, podendo assumir a ponta nas próximas rodadas. Ademais, joga contra o Olympiacos na Liga Europa.