FIFA The Best: premiação será somente em 2022; veja a data

A Fifa anunciou nesta terça-feira, 9, que o prêmio The Best, para o melhor jogador do mundo na temporada 2020/2021, será entregue somente em 17 de janeiro de 2022. A premiação será realizada na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, mas terá restrições com participações virtuais, em virtude da pandemia de Covid-19.

Fifa The Best será em 17 janeiro de 2022

Embora a cerimônia seja apenas em 2022, a votação para o melhor jogador do mundo na temporada 2020/2021, o Fifa The Best, inicia na segunda-feira, dia 22 de novembro, e segue até o dia 10 de dezembro, uma sexta. Os torcedores irão poder participar de forma on-line, escolhendo seus três principais candidatos ao título.

O atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, é o atual vencedor do prêmio na categoria masculina. Já entre as mulheres, Lucy Bronze, do Manchester City, ficou com a premiação na temporada passada. Além da escolha dos melhores jogadores, há ainda a premiação para então os melhores goleiro e goleira.

Os melhores treinadores, de ambas as categorias, também são premiados, assim como o autor do gol mais bonito da temporada, que recebe o prêmio Puskás. Por fim, há ainda o troféu Fair Play da Fifa e o Fan Award, para o torcedor do ano, conquistado na última vez pelo brasileiro Marivaldo Francisco da Silva, torcedor do Sport.

Como são os votos para eleição do melhor jogador do mundo?

A votação para escolha do FIFA The Best possui participação do público e personalidades do futebol escolhidas pela FIFA. Os fãs participam escolhendo seus três favoritos: primeiro voto vale cinco pontos, o segundo garante três e, por fim, o terceiro vale apenas um ponto.

Os votos do público representam 25% do total, os outros 75% são provenientes de treinadores, capitães de equipes e então profissionais da mídia, escolhidos pela entidade.

Quais os principais candidatos ao FIFA The Best 2021/2022?

Na categorias masculina, o atual FIFA The Best é Robert Lewandowski, um dos fortes candidatos a ficar com o prêmio novamente. No entanto, a disputa dessa temporada segue acirrada. O volante ítalo-brasileiro, Jorginho, que venceu a Eurocopa com a Itália e a Champions League com o Chelsea, também é um dos candidatos.

O atleta, inclusive, foi eleito o melhor jogador da temporada 2020/2021 pela UEFA. O atacante Lionel Messi, do PSG, e Kevin de Bruyne, do Manchester City, também aparecem no páreo. Já no futebol feminino, as principais candidatas são as jogadoras do Barcelona: Jenni Hermoso, Sandra Paños, Irene Paredes e Alexia Putellas.