Figueirense x Camboriú: horário, onde assistir e escalações hoje – 03/02

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Catarinense, as equipes Figueirense x Camboriú entram em campo nesta quinta-feira, 03/02, com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli. Com transmissão ao vivo, saiba como assistir ao jogo.

Onde vai passar Figueirense x Camboriú hoje

O jogo vai passar no Catarinense Fort TV, pay-per-view através da TV NSports, com cobertura completa para todo o Brasil por assinatura. O serviço está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos no pacote. A plataforma está disponível para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

LiveStream: TV NSports no Catarinense Fort TV

Em 9ª posição da tabela com dois pontos, o Figueirense entra em campo nesta quinta-feira buscando reverter completamente o seu resultado no Campeonato Catarinense. Com a vitória, o elenco consegue subir na classificação, mas ainda não o suficiente para buscar a parte de cima.

Enquanto isso, o Camboriú aparece em 4º lugar com 7 pontos, isto é, venceu duas partidas e empatou a outra, mantendo o aproveitamento e sem perder sequer um jogo na temporada. Agora, se vencer o confronto de hoje e os adversários perderem, consegue assumir a liderança.

Escalações de Figueirense e Camboriú

Escalação do jogo do Figueirense hoje: Rodolfo Castro; Muriel, Luis Fernando, Maurício, Zé Mário; Clayton, Oberdan, Kauê; Andrew, Thiaguinho, Índio

Escalação do jogo do Cambroiú hoje: Gabriel Felix; Wesley, Lucas Barboza, Milton Júnior, Léo Campos; Cleisson Tetê, Wagner; Maicon, Kekeu, Juninho, Bruno Mota

Veja como foi o último jogo do Figueirense no Catarinense.

