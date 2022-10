Final da Sul-Americana 2022 data e horário: onde vai passar na TV?

Quem vai ser o campeão da Copa Sul-Americana em 2022, Independiente del Valle ou São Paulo? As equipes se preparam para o grande dia em que vão disputar a final do torneio da Conmebol no futebol. O Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, recebe os finalistas. Confira todos os detalhes da Final da Sul-Americana 2022 data e horário e também onde assistir.

Final da Sul-Americana 2022 data e horário

A final da Sul-Americana entre Independiente del Valle e São Paulo será em 1º de outubro de 2022, sábado, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Tanto a equipe equatoriana como a brasileira brigam pelo bicampeonato nesta edição do torneio. O tricolor passou pelo Atlético Goianiense na semifinal, enquanto o Del Valle passou pelo Melgar. A disputa em partida única reúne os dois finalistas em dois tempos de 45 minutos nas terras argentinas.

O Estádio Mario Kempes, em Córdoba, foi escolhido após a Conmebol retirar a decisão do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, devido as eleições brasileiras de 2022. O espaço tem capacidade para receber 57 mil torcedores, com os ingressos à venda para ambos os clubes no site da Conmebol.

O São Paulo venceu a Copa Sul-Americana em 2012, enquanto o Independiente del Valle levou a melhor em 2019.

Onde vai passar a Final da Sul-Americana?

O canal da Conmebol TV é o grande responsável por transmitir a final da Sul-Americana no sábado, 1º de outubro, para todos os estados do Brasil. Isso porque a emissora é a única detentora dos direitos de transmissão do torneio sul-americano.

A Conmebol TV está disponível apenas entre as operadoras da Sky, Claro/NET e DirecTV GO em todos os estados do Brasil ao vivo. Isso significa que o torcedor deve obter o pacote de canais na programação para curtir as emoções da final. Para obter o pacote na TV o torcedor deve desembolar R$29,90 na mensalidade

A novidade é que dá para assistir de graça pelo aplicativo do Claro TV +. É isso mesmo torcedor, é possível assistir a final da Sul-Americana pelo celular, tablet ou no computador.

É preciso se cadastrar através do site www.clarotvmais.com.br, baixar o aplicativo no celular (Android ou iOS) e aí só assistir. Se preferir, também pode curtir através do próprio navegador ou até mesmo pelo computador.

Canal da CONMEBOL TV

Aplicativo do ClaroTV + de graça no celular

Site do ClaroTV+ = www.clarotvmais.com.br

Tem prorrogação na final da Sul-Americana?

Em caso de empate na final da Copa Sul-Americana 2022, o jogo se encaminhará para a prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos de quinze minutos cada. O tempo extra começa em até dez minutos do fim do segundo tempo, como exige o regulamento da Conmebol.

Se nada mudar, aí a disputa de pênaltis será iniciada para definir quem será o grande campeão da Sula. Na temporada, o São Paulo venceu o Ceará nas quartas de final nos pênaltis, e o Atlético Goianiense na semifinal pelo jogo de volta. Na ocasião, entretanto, não houve prorrogação em nenhum dos jogos do mata-mata.

O Independiente, por outro lado, não passou por nenhuma disputa de pênaltis, mas irá treinar os jogadores para disputas, com a real possibilidade de empate no tempo regular.

Premiação da Sul-Americana 2022

O vencedor da Copa Sul-Americana em 2022 vai embolsar R$ 27 milhões, na cotação de setembro.

Se comparado com o valor distribuído ao campeão da Libertadores, a diferença é extravagante. O prêmio da competição principal da Conmebol é de R$ 86 milhões, ou seja, 59 milhões a mais do que o torneio entre Independiente del Valle e São Paulo.

Para o vice-campeão, o valor distribuído será um pouco mais de R$ 10 milhões.

Essa diferença de valores entre a Libertadores e a Sula se dá porque o torneio principal ganha muito mais publicidade e atenção de empresas, além de contar com mais direitos de imagens e televisão.

Mas as duas também tem muitas semelhanças. Na Sul-Americana, por exemplo, os times também ganham uma certa quantia cada vez que avançam para uma nova fase. Se o time se classifica das quartas de final para a semifinal, ele fatura uma quantia x. Se vai até a final, fatura outro ainda maior da Conmebol.

