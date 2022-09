Neymar declara apoio a Bolsonaro em 2022 e web critica

Com vídeo nas redes sociais, craque do Paris Saint-Germain confirmou apoio ao candidato Bolsonaro

Através das redes sociais, Neymar, atacante da Seleção Brasileira e do PSG, divulgou nesta quinta-feira, 29 de setembro, vídeo em que dança e canta em apoio ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), atual presidente do Brasil. Na internet, a notícia de que Neymar declara apoio a Bolsonaro gerou muita polêmica entre torcedores e dividiu opiniões até entre fãs.

Neymar declara apoio a Bolsonaro

Com a legenda “22”, Neymar confirmou o seu apoio ao candidato à reeleição na presidência, Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira. No vídeo, o atacante da Seleção Brasileira canta e dança ao som do jingle político.

“22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro”.

Também durante a semana, o craque gravou um vídeo agradecendo Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pela visita ao Instituto Projeto Neymar Jr., no litoral paulista, idealizado pelo jogador. Agora, o apoio se tornou oficial durante a reta final na campanha.

Assista ao vídeo em que Neymar declara apoio a Bolsonaro nas eleições de 2022.

+ Neymar e Bruna Biancardi terminaram? o que se sabe sobre o namoro

Apoio de Neymar a Bolsonaro gera críticas de internautas

Assim que o vídeo foi publicado nas redes sociais, o nome de Neymar foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. No entanto, a grande maioria das publicações são críticas ao posicionamento do jogador brasileiro pela reta final das eleições de 2022.

Muitos internautas criticaram o apoio de Neymar ao atual presidente do Brasil, citando o fim do Ministério do Esporte em sua gestão, além de problemas sociais em todo o país.

O maior jogador brasileiro dessa geração apoiando o presidente que acabou com o Ministério do Esporte, cortou recursos pra atletas olímpicos, menos investiu em infraestrutura pro esporte no país… Que que adianta tocar projeto social e ignorar 33 milhões de pessoas passando fome? https://t.co/sF0ozo13aT — Nathalia Perez (@nathaliaperez) September 29, 2022

A “declaração” de “voto” do Neymar no Bolsonaro é meramente o retrato perfeito do que é o Neymar fora de campo. A comunicação via deboche e dancinha, sem nenhum argumento, pra refletir uma completa alienação e um completo desinteresse pela vida. Sempre foi e sempre será assim. — Leonardo Dahi (@leonardodahi) September 29, 2022

Outros torcedores ao mesmo tempo citaram a insatisfação de ver o atleta declarar apoio ao atual Presidente.

muito me choca o Neymar, mlk que viveu pobre pobre, viu mãe sofrer, dependia do básico pra sobreviver gravar vídeozinho pra internet declarando campanha ao BOLSONARO, pessoa que se tivesse no poder na infância dele teria feito todo mundo morrer de fome pic.twitter.com/iFjSKmb8LP — noah (@noahnailo) September 29, 2022

Bruna Marquezine se posiciona em favor de Lula

Ao mesmo tempo em que Neymar se posicionou favorável à reeleição de Jair Bolsonaro, a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador do PSG, declarou o seu apoio à Lula, ex-presidente do Brasil e também na corrida presidencial em 2022 nas eleições.

O posicionamento dividiu os fãs que pedem a volta do casal nas redes sociais. Bruna fez questão de publicar mensagens e até mesmo em entrevistas deixa claro o seu apoio ao candidato petista. Agora, Neymar também o fez, mas do lado contrário.

Confira ao vídeo de Bruna.

Só deixar isso aqui pic.twitter.com/ctLU8ZxaSo — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) September 29, 2022

+ Quanto Neymar ganha por dia no PSG em 2022?