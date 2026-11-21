Final da Sul-Americana vai passar no SBT hoje? Onde assistir o jogo do Galo x Boca
Jogo começa às 19h30
Com transmissão na TV aberta e fechada neste sábado, 21 de novembro, o Atlético-MG busca o seu primeiro título da Copa Sul-Americana, mas para isso terá que vencer o Boca Juniors. O jogo começa às 19h30 (de Brasília), no estádio Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla, na Colômbia, e a boa notícia é que há 3 formas do torcedor assistir hoje.
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Onde assistir a final da Sul-Americana hoje
O SBT transmite a final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Boca Juniors para todo o país na TV aberta. O torcedor também pode assistir o jogo no site e no canal do Youtube do SBT de graça.
A ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura, vai exibir a decisão, assim como o Disney+, plataforma de streaming para assinantes. É possível ver a final da Sul-Americana no site oficial ou no aplicativo.
Desde 2018, a final da Copa Sul-Americana é disputada em partida única. A Conmebol tomou a decisão após a briga entre torcedores do Boca Juniors e River Plate na final da Libertadores, na Argentina.
- TV aberta: SBT
- TV paga: ESPN
- Online: ESPN, Disney+, SBT e Paramount+.
Como assistir o SBT no Youtube?
Além da tradicional transmissão na televisão, o SBT disponibiliza também a opção de assistir a partida entre Atlético-MG e Boca Juniors no Youtube, através do canal SBT Sports. A intenção da emissora é oferecer ao torcedor uma opção mais ‘leve’ e divertida, com Diguinho Coruja e o humorista Beto Oliver.
É possível acompanhar a transmissão no Youtube pelo computador ou aplicativo.
Passo 1: Acesse www.youtube.com ou baixe o aplicativo de maneira gratuita. Na sequência, insira na busca, no espaço em branco na parte de cima, o nome ‘SBT Sports’.
Passo 2: Depois, clique na primeira imagem que aparece, com o ícone verde.
Passo 3: Encontre o banner do jogo entre Atlético-MG e Boca Juniors na página principal e assista. Se não encontrar, vá até a opção ‘ao vivo’ e veja a decisão. Não precisa se cadastrar ou pagar por isso.
O que acontece em caso de empate na final?
Se a partida terminar empatada após o tempo normal, as equipes vão jogar a prorrogação com dois tempos de 15 minutos, conforme indica o regulamento da Conmebol. Se a igualdade persistir, aí o campeão será definido através de cobranças de pênalti.
Atlético-MG e Boca disputarão dois tempos de 45 minutos, fora os acréscimos. Aquele finalista que conseguir mais gols será declarado o campeão ao fim da partida. Porém, se as equipes não saírem do zero a zero ou empatarem, a regra da Conmebol se aplica com a prorrogação em até 10 minutos após o fim da segunda etapa.