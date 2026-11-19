Jogo é essencial para o Timão ficar na série A

Onde vai passar Corinthians x Botafogo hoje: única forma de transmissão

Onde vai passar Corinthians x Botafogo hoje: única forma de transmissão

Corinthians e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 18 de novembro, em uma partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Timão tenta deixar a zona de rebaixamento e precisa conquistar pontos nesta reta final da competição. Do outro lado, o Botafogo busca mais uma vitória para melhorar sua situação na tabela e encaminhar a permanência na Série A.

Onde assistir Corinthians x Botafogo ao vivo?

O torcedor que quiser acompanhar a partida entre Corinthians e Botafogo nesta quarta-feira (18) terá transmissão ao vivo pelo Premiere, canal de pay-per-view.

A bola começa a rolar às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente duas equipes que ainda buscam objetivos importantes na reta final da competição.

Quem não puder assistir à transmissão poderá acompanhar os principais lances, atualizações do placar e informações da partida em tempo real nos portais esportivos, como o ge.

Para assistir pela internet, o torcedor pode acessar o Premiere pelo Globoplay ou pelos aplicativos e plataformas das operadoras que oferecem o canal, conforme o plano contratado.

Prováveis escalações

O Corinthians não poderá contar com André Ramalho e Yuri Alberto, suspensos. Rodrigo Garro também segue fora, em recuperação de uma lesão no joelho. O técnico Clarence Seedorf deve promover mudanças na equipe para o confronto.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Breno Bidon e Carrillo; Kaio César, Matheus Bidu e Memphis Depay. Técnico: Clarence Seedorf.

O Botafogo, comandado por Tite, também terá desfalques para o confronto. Danilo está fora por lesão, enquanto Ferraresi não estará disponível após defender a seleção venezuelana durante a Data Fifa.

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves, Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Medina e Edenilson; Matheus Martins e Tiquinho. Técnico: Tite.