Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Athletico-PR e escalações

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Athletico-PR e escalações

O Flamengo recebe nesta quarta-feira (18) o Athletico-PR, no Maracanã, às 20h30 (horário de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time carioca busca ampliar a vantagem na liderança e dar mais um passo rumo ao título, a equipe paranaense tenta conquistar pontos importantes para seguir na disputa por uma vaga na Libertadores.

Onde assistir Flamengo x Athletico-PR ao vivo

A partida de futebol entre Flamengo e Athletico-PR terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão fechada, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes na competição. O Flamengo chega para o duelo na liderança do Brasileirão, com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado.

A equipe carioca venceu o Grêmio por 3 a 1 na última rodada antes da pausa para a Data Fifa e agora tenta aproveitar o mando de campo para aumentar a vantagem na classificação. Uma vitória também pode deixar o Rubro-Negro mais próximo da conquista do campeonato.

Já o Athletico-PR soma 54 pontos e segue na disputa por uma vaga entre os classificados para a próxima edição da Libertadores. O Furacão precisa pontuar fora de casa para continuar na briga pelas primeiras posições da tabela.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Athletico-PR: Mycael; Gilberto, Aguirre, Benavídez e Esquivel; Jadson, Felipinho, Portilla e Mendoza; Zapelli e Vargas. Técnico: Odair Hellmann.