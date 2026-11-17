Onde vai passar o jogo da Argentina x Costa Rica em amistoso nesta terça

Onde vai passar o jogo da Argentina x Costa Rica em amistoso nesta terça

Argentina e Costa Rica se enfrentam nesta terça-feira (17), em amistoso internacional disputado no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), e os torcedores poderão acompanhar a transmissão ao vivo.

O confronto marca o encerramento da primeira janela internacional da Argentina sem Lionel Messi, que se aposentou da seleção. A equipe comandada por Lionel Scaloni busca uma recuperação depois da derrota por 2 a 1 para o Uruguai, na sexta-feira, em La Bombonera.

O resultado interrompeu uma sequência de três vitórias consecutivas da Albiceleste desde a final da Copa do Mundo. Após o revés, Scaloni sinalizou a necessidade de reformular a equipe para os próximos compromissos.

Do outro lado, a Costa Rica também chega pressionada. A seleção perdeu por 2 a 0 para o Equador na sexta-feira e atravessa um processo de renovação do elenco.

Na Liga das Nações da Concacaf, os costarriquenhos terminaram em quarto lugar no grupo e não conseguiram avançar às quartas de final, apesar de duas vitórias consecutivas na reta final da campanha.

Transmissão Argentina x Costa Rica

Argentina e Costa Rica se enfrentam nesta terça-feira (17), às 20h (horário de Brasília), em amistoso internacional no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv, com opção de acompanhamento pelo Globoplay Premium e pela GE TV.

A expectativa é de uma vitória da Argentina diante de sua torcida. A seleção busca dar uma resposta após a derrota para o Uruguai, enquanto a Costa Rica perdeu quatro dos últimos seis jogos.

O palpite apresentado para o amistoso é de vitória argentina por 3 a 0.

O que é um amistoso?

Um jogo de futebol amistoso, ou amigável, é uma partida entre duas equipes que não vale nada. Pode ser disputada no formato de torneio, sem valer títulos de expressão, ou apenas em confrontos durante a pré-temporada.

As regras do amistoso são as mesmas de uma partida oficial, isto é, cartões amarelos e vermelhos estarão disponíveis quando necessário, as substituições, os acréscimos, faltas e pênaltis. Não há necessidade de prorrogação ou cobranças de pênaltis em caso de empate, já que é apenas uma partida ‘festiva’.