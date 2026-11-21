O Campeonato Brasileiro entra na reta decisiva neste sábado, 21 de novembro, com Palmeiras e Flamengo se enfrentando pela 36ª rodada. O Rubro-Negro chega na liderança e precisa de apenas um empate para conquistar o título antecipadamente. Já o Palmeiras tenta vencer em casa para adiar a decisão e seguir com chances de alcançar o rival.

>> onde vai passar o jogo do Flamengo

O Flamengo pode ser campeão se perder para o Palmeiras?

Se o Flamengo vencer o Palmeiras, conquistará o título brasileiro neste sábado, independentemente do placar, e levantará a taça de campeão. Um empate também garante a conquista antecipada ao time carioca, que chegou ao confronto com seis pontos de vantagem sobre o rival e não poderá mais ser alcançado nas duas rodadas restantes.

Se perder, porém, o Flamengo adia a festa. O Palmeiras diminui a diferença na tabela e mantém viva a disputa pelo título, deixando a decisão para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Nesse cenário, o Rubro-Negro ainda dependerá dos resultados das rodadas finais para confirmar a conquista.

O clássico deste sábado, portanto, pode definir o campeão brasileiro de 2026. O Flamengo precisa de uma vitória ou empate para garantir a taça, enquanto o Palmeiras entra em campo com a obrigação de vencer para evitar que o rival comemore o título em sua casa.

Veja a classificação:

Pos. Time Pts J V E D SG 1 Flamengo 79 35 24 7 4 +43 2 Palmeiras 73 35 21 10 4 +38 3 Cruzeiro 63 35 19 6 10 +8 4 Fluminense 60 35 17 9 9 +14 5 Athletico-PR 54 35 15 9 11 +7 6 Bahia 54 35 14 12 9 +5 7 Atlético-MG 51 35 14 9 12 +4 8 Santos 50 35 13 11 11 +2

E independentemente do resultado deste sábado, Flamengo e Palmeiras ainda terão dois compromissos cada após o confronto deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Coritiba no dia 29 de novembro, no Couto Pereira, e depois recebe a Chapecoense, em 2 de dezembro, no Maracanã. Já o Palmeiras encara a Chapecoense em 29 de novembro, na Arena Condá, e fecha sua participação no campeonato contra o Coritiba, no dia 2 de dezembro, no Nubank Parque.



