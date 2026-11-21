O que acontece se o Flamengo perder para o Palmeiras hoje?
Rubro-Negro pode levantar a taça neste jogo
O Campeonato Brasileiro entra na reta decisiva neste sábado, 21 de novembro, com Palmeiras e Flamengo se enfrentando pela 36ª rodada. O Rubro-Negro chega na liderança e precisa de apenas um empate para conquistar o título antecipadamente. Já o Palmeiras tenta vencer em casa para adiar a decisão e seguir com chances de alcançar o rival.
>> onde vai passar o jogo do Flamengo
O Flamengo pode ser campeão se perder para o Palmeiras?
Se o Flamengo vencer o Palmeiras, conquistará o título brasileiro neste sábado, independentemente do placar, e levantará a taça de campeão. Um empate também garante a conquista antecipada ao time carioca, que chegou ao confronto com seis pontos de vantagem sobre o rival e não poderá mais ser alcançado nas duas rodadas restantes.
Se perder, porém, o Flamengo adia a festa. O Palmeiras diminui a diferença na tabela e mantém viva a disputa pelo título, deixando a decisão para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Nesse cenário, o Rubro-Negro ainda dependerá dos resultados das rodadas finais para confirmar a conquista.
O clássico deste sábado, portanto, pode definir o campeão brasileiro de 2026. O Flamengo precisa de uma vitória ou empate para garantir a taça, enquanto o Palmeiras entra em campo com a obrigação de vencer para evitar que o rival comemore o título em sua casa.
Veja a classificação:
|Pos.
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|SG
|1
|Flamengo
|79
|35
|24
|7
|4
|+43
|2
|Palmeiras
|73
|35
|21
|10
|4
|+38
|3
|Cruzeiro
|63
|35
|19
|6
|10
|+8
|4
|Fluminense
|60
|35
|17
|9
|9
|+14
|5
|Athletico-PR
|54
|35
|15
|9
|11
|+7
|6
|Bahia
|54
|35
|14
|12
|9
|+5
|7
|Atlético-MG
|51
|35
|14
|9
|12
|+4
|8
|Santos
|50
|35
|13
|11
|11
|+2
E independentemente do resultado deste sábado, Flamengo e Palmeiras ainda terão dois compromissos cada após o confronto deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Coritiba no dia 29 de novembro, no Couto Pereira, e depois recebe a Chapecoense, em 2 de dezembro, no Maracanã. Já o Palmeiras encara a Chapecoense em 29 de novembro, na Arena Condá, e fecha sua participação no campeonato contra o Coritiba, no dia 2 de dezembro, no Nubank Parque.